CEO de novo estádio do Galo projeta faturamento milionário e destaca possível lucro do clube

A nova casa do Atlético-MG tem previsão para ficar pronta em 2022. Pois, mesmo ainda faltando um bom tempo para isso, já se faz projeções sobre quanto o empreendimento poderá render. Em contato com o Uol Esporte, Bruno Muzzi, CEO da Arena MRV, destacou a possibilidade de se atingir R$ 100 milhões em faturamento por ano.

No plano de negócios, a ideia é chegar a tal cifra em 2025, ou seja, no terceiro ano de operação do estádio. Após amortizações e depreciações, o lucro a cada exercício pode representar 60% do valor, ou seja, cerca de R$ 60 milhões. “(Faturar R$ 100 milhões por ano) É um plano de negócios que foi elaborado, tem uma série de premissas. A gente espera atingir essa receita com três, quatro anos de operação. E essa receita é composta por bilheteria, eventos, shows, locações corporativas… É assim que funciona o plano de negócio da Arena MRV”, disse.

A Arena, ao que tudo indica, deverá contar com grama sintética, o que geraria, de cara, uma economia anual de R$ 1,2 milhão por ano em relação ao gramado natural. Tanto Muzzi como o presidente do Atlético-MG, Sérgio Sette Câmara, possuem o mesmo posicionamento a respeito do tema. “Dividimos a mesma opinião. A gente não fechou nada ainda, mas a tendência é que seja grama sintética mesmo”, completou.

