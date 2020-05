Cesar Filho testa negativo, após suspeita de coronavírus

No último domingo (3), Elaine Mickely, esposa do apresentador Cesar Filho, tranquilizou os fãs e seguidores com uma boa notícia. O marido estava com sintomas do novo coronavírus e fez o teste para saber se estava com a doença. Porém, o teste deu negativo.



Luxo! Elaine Mickely e César Filho renovam votos de casamento



“Gratidão, senhor! O teste do meu amor ao Coronavírus deu NEGATIVO, graças a Deus!!! Muito obrigada a todas mensagens de amor e carinho! Ele já saiu do isolamento aqui em casa e amanhã estará de volta ao Hoje em Dia (programa que ele apresenta na Record TV de segunda a sexta, das 10h às 11h45). Que Jesus abençoe a todos nesse momento tão delicado”, escreveu ela.







Elaine Mickely celebra aniversário ao lado da família



César Filho revela que quase morreu durante internação: ‘Poderia ter partido ali’



Cesar Filho e seu projeto musical



Se unindo a seus amigos Rodrigo Faro e Afonso Nigro, eles regravaram a música More Than Words, de Extreme, colocando arranjos diferentes e gravando cada um de suas casas.



Cesar Filho apresenta a nova série Aeroporto na Record TV



Na legenda da publicação, César Filho contou um pouco do projeto e do processo de gravação, além de esbanjar muita felicidade por ter sido concretizado.



“O que o confinamento social separa, a tecnologia e o amor a música unem… O conceito: dois amigos da vida, e meus afilhados de casamento, @rodrigofaro e @afonsonigro há 100 km de distância entre eles, uma música cujo nome que diz muito sobre os tempos atuais – ‘More Than Words’ (apenas palavras não bastam. Precisamos, mais que nunca, agir). E para trazer poesia nas imagens convidamos o diretor @haleirembrandt para a montagem”, contou ele.



César Filho revela que quase morreu durante internação: ‘Poderia ter partido ali’



“Os bastidores: filha e esposa nas câmeras (@mariavielfaro e @monicasalgado), celulares na captação de imagens e vozes.Agradecimentos mais que especiais aos amigos que compraram a ideia:



nos violões, o talentoso @leomancinimusic ex-guitarrista das bandas (@shamanbandofficial @noturnall @tempestbrazil e @jeffscottsotoofficial) na edição de áudios, percussão e mixagem o craque @jaynapoli”, concluiu César Filho.