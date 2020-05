César Menotti comemora 2 anos da filha em ‘festa três em um’

Na sexta-feira (1), César Menotti, da dupla com Fabiano, comemorou os dois aninhos da filha Maitê, fruto do seu casamento com Theonília Menotti.



Para tanto, em época de quarentena por causa da pandemia da Covid-19, o casal promoveu uma pequena festa, bem intimista, para não deixar a data passar em branco. Com uma mesa menor e super caprichada, o mini evento teve direito a roda-gigante como parte da decoração.



César Menotti e Fabiano animam Festa do Peão de Barretos



“O que dizer: nunca devemos abandonar os nossos sonhos mesmo em tempos difíceis de pandemia, podemos fazer felizes quem realmente é importante para nossa vida !!! Este aniversário da Maitê foi realmente intimista comemoramos entre nós. Mas eu precisava realizar o sonho da minha filha ( sim sonho pois me atentei a tamanha admiração em um brinquedo no Magic Kingdom o It Small World) daí surgiu a ideia deste tema inédito Com a parceria destes “produtores de sonhos” realizamos uma Mini Party linda e especial”, escreveu a esposa de Menotti, sobre a celebração de sua pequena.



César Menotti posa com bigode e brinca: ‘Fat Mercury’



Menotti também falou sobre o momento, em que aconteceu a festa “3 em 1”.



“Hoje é aniversário da minha MÃE, tia ELZA e da minha FILHA Maitê Menotti. Fizemos uma festinha só pra gente, sem convidados, mas com muita alegria e gratidão a Deus por essas vidas preciosas pra mim. “



Cesar Menotti e Fabiano gravam DVD em Orlando com famosos