Chamado da Europa? Juventus faz sondagem por joia da base do Grêmio

Não é segredo que jovens talentos sul-americanos estão entrando no radar dos gigantes europeus cada vez mais cedo. Após as contratações de Vinícius Júnior e Reinier pelo Real Madrid, outro garoto de imenso potencial já está sendo acompanhado de perto por uma potência do Velho Continente, a Juventus.

De acordo com a apuração do Globoesporte, a gigante de Turim está de olho em Diego Rosa, volante de 17 anos tratado como principal revelação da ‘novíssima geração’ tricolor. Campeão do Mundial da categoria (sub-17) com a Seleção Brasileira em 2019, o garoto chama atenção por sua maturidade, qualidade no passe e visão de jogo. Encantada com o talento do atleta, a Juventus já teria procurado seu estafe para saber as condições de compra e valores da negociação.

Internacional v Gremio – Copa Sao Paulo de Futebol Junior

O Grêmio, enquanto instituição, nega ter recebido qualquer sondagem ou contato estrangeiro pelo volante. Diego Rosa tem sido monitorado de perto pela comissão técnica de Renato, que já projeta incorporá-lo ao elenco profissional do Tricolor Gaúcho. O jogador foi um dos destaques da equipe vice-campeã da Copinha em 2020.

