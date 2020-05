Champions League pode voltar com formato diferente; boa ideia?

A Champions League está com planos concretos para voltar. A informação vem do diário esportivo espanhol Marca. O jornal revela que a UEFA estuda o retorno da principal competição de clubes europeia com um formato um tanto diferente com jogos únicos e semifinais e final em uma cidade-sede.

Com o pico da epidemia já tendo passado na maioria dos países europeus, o continente está em um processo de reabertura da economia e a volta do futebol. A Alemanha, por exemplo, já reiniciou o campeonato nacional, a Bundesliga, e Espanha e Inglaterra planejam voltar com suas ligas nacionais em breve. Já outros países, como França e Holanda, optaram por encerrar o futebol nacional na temporada 19/20.

Bundesliga volta, mas sem torcida

Até o momento, apenas 4 dos 8 jogos de volta das oitavas de final foram disputados, o que resulta em 17 partidas restantes para conhecermos o novo campeão europeu. A UEFA pretende diminuir o número de partidas, e os canais de televisão veem com bons olhos a ideia. A proposta seria terminar as disputas das oitavas de final e a partir das quartas, jogos únicos, tendo a semifinal e a grande final disputadas na mesa cidade.

Porém ainda não existem datas marcadas para o retorno porém a estimativa inicial é que o torneio volte no início de agosto e a grande final seja disputada no dia 29 do mesmo mês no estádio Olímpico Atatürk em Istambul, Turquia. A cidade seria também sede das duas semifinais.

Estádio Olímpico Atatürk, sede da final

Por se tratar de uma competição internacional, é necessário ter cautela e avaliar a situação de todos os países envolvidos na competição e a preparação de cada clube, tendo em vista que os clubes alemães já estão em plena atividade e os italianos ainda ensaiam a volta aos gramados.

