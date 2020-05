Chapecoense celebra aniversário com lançamento de novos uniformes – confira imagens

Neste domingo (9), um dos clubes mais queridos do futebol brasileiro completa 47 anos de existência. Fundada no dia 10 de maio de 1973, a Chapecoense, que ‘se apresentou’ ao país com os acessos consecutivos e tornou-se o segundo clube de todos nós após o trágico acidente aéreo na Colômbia em 2016, celebrou o aniversário com a apresentação de seus novos uniformes e realizou outras ações de marketing nesta data especial.

Como destaca a Gazeta Esportiva, o time catarinense tradicionalmente celebra seu aniversário em sua casa, a Arena Condá, mas em virtude da pandemia de coronavírus no país, adaptações foram realizadas para que a data não passasse em branco. De todos os cantos do país e do mundo, personalidades da bola como jogadores, ex-atletas da equipe e narradores esportivos gravaram suas felicitações à Chapecoense, um tributo pra lá de merecido para um clube que segue em seu árduo trabalho de reconstrução.

Dentre as outras ações virtuais realizadas pelo clube, destaque para o gancho ao dia das mães – também celebrado neste domingo -, dialogando diretamente com o lançamento dos novos uniformes do Verdão. Mães de torcedores da Chape foram presenteadas por seus filhos, em primeira mão, com o novo manto do clube. Confere:

Chegou a hora de retribuir quem te ensinou um dos sentimentos mais intensos e sinceros: o amor pelo Verdão. Acesse o link e veja o presente que essas mães e torcedoras receberam em primeira mão. Ah: você também vai se surpreender! 😉 https://t.co/ygwdodfuBR#VamosChape — Chapecoense (de ?) (@ChapecoenseReal) May 10, 2020

