Chega ao fim o casamento de Arthur Aguiar e Mayra Cardi

Neste domingo (3), Mayra Cardi usou o Instagram para anunciar o fim do casamento com Arthur Aguiar. Na frente das câmeras, a life coach não conseguiu conter as lágrimas, enquanto comentava sobre o assunto.



“Hoje eu não vim aqui trazer uma notícia boa, falar de uma coisa feliz, como sempre faço. Eu e o Arthur sempre seremos amigos e pais da Sophia, mas não somos mais homem e mulher. Não é com facilidade e alegria que trago esta notícia para vocês, mas é com o coração tranquilo, por ser necessário. (…) Nem todas as coisas da vida a gente faz porque quer. As coisas de adulto a gente faz porque precisa”, afirmou ela.



“Te amo para sempre, mas diferente. As coisas não acabam, as coisas se transformam, nosso amor continuará sendo amor, mas foi transformado em algo diferente te amo para sempre independente de como palavras possam dar nome é categoria ao amor! Obrigada por fazer parte de quem sou me transformando em versões melhores de mim e de nós @arthuraguiar, para sempre te amarei”, escreveu Mayra, já na legenda de tal publicação.



Os dois oficializaram a união em 2017 e são pais de Sophia, que está com um aninho de vida.



Em suas redes sociais, Mayra Cardi sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de três milhões de seguidores.



Na última quarta-feira (26), a life coach publicou em seu Instagram Stories alguns vídeos em que aparece mostrando a sua cobertura gigantesca, no Rio de Janeiro.



O local possui salas gigantes, que dão vista privilegiada para a praia. Além disso, o apartamento possui três andares e uma piscina no último piso.



Mayra explicou que se mudará de casa por causa da filha Sophia, de um ano, fruto de seu relacionamento com Arthur Aguiar.



“O motivo principal de tudo sempre foi a Sophia. Ela está grandinha e começou em subir em tudo. Moro em uma cobertura que não tem como andar até lá em cima. Eu moro, na verdade, em um apartamento que não tem estrutura para criança, porque não esperava que ela viesse”, explicou ela.

Em seguida, a life coach contou que os seus móveis são perigosos.



“Os meus móveis, que vieram de fora, são todos pontudos. Não é para ter criança pequena. Não é um apartamento para criança pequena”, disse.

Além disso, Mayra se mudará de cidade devido à segurança.

“Eu resolvi mudar de cidade porque, como vocês sabem, a gente já sofreu tentativa de sequestro aqui. Quando ela nasceu, eu ia passear todos os dias com ela na praia, e depois disso, eu parei. Quando saio, ou saio sozinha ou angustiada, ou saio para um shopping, algo preso. Então, resolvi mudar de tudo”, concluiu.



