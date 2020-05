Chegada da vereadora Lenilda à base da prefeita enfraquece grupo de Dr Maurício em Igreja Nova

A chegada da vereadora Lenilda do Pelocão à base de apoio da gestão comandada pela prefeita Vera Dantas (ambas MDB), em Igreja Nova, terminou por enfraquecer o time capitaneado por Dr Maurício (REPUBLICANOS), que deve mais uma vez tentar se eleger prefeito no município localizado no Baixo São Francisco.

Anteriormente a vereadora mais votada no pleito de 2016, eleita com 709 votos no PV, ensaiava apoio ao grupo político de Dr Maurício, mas, as escolhas políticas a levaram a decidir por apoiar à reeleição da prefeita Vera Dantas. Pelo andar da carruagem, Lenilda não colocará mais seu nome à disposição do eleitorado igreja-novense, sendo seu filho que também está filiado ao MDB o pré-candidato da família.