Chelsea mira na contratação do goleiro Bürki

De acordo com a The Sun, a equipe inglesa pode movimentar cerca de 15 milhões de libras (R$ 97 milhões na atual cotação) para contratar Roman Bürki, goleiro do Borussia Dortmund. O suíço completa 30 anos em novembro e tem mais um ano de contrato com o gigante alemão.

Além disso, houve polêmicas entre o goleiro e o técnico Maurizio Sarri, que geraram descontentamento de pessoas do clube por conta de maus desempenhos do atleta na época. Diante disso, os Blues pretendem abrir o leque e ouvir ofertas pelo jogador de 25 anos, embora ele tenha contrato até 2025.