Chelsea pode ficar sem campeão mundial até a próxima temporada por conta do novo coronavírus; entenda

De acordo com informações do UOL Esporte, o francês N’Golo Kanté foi um dos jogadores que não ficaram felizes com a retomada das atividades, inclusive com possível recomeço da Premier League em meados de junho. O volante tem medo de retomar ao esporte diante do cenário mundial e pode ficar fora dos gramados por até uma temporada.

Internamente, Kante tem recebido muito apoio de seus companheiros e do clube. “Nós o respeitamos e vamos esperar até que ele se sinta confortável para voltar aos treinos conosco. A verdade é que, para fazer o que estamos fazendo, você deve se sentir bem e sentir-se confiante. Conhecemos bem Kanté. Ele é alguém que adora treinar e seria incapaz de mentir sobre algo assim”, disse o goleiro Willy Caballero, em entrevista ao ‘Daily Mail’.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.