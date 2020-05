Chelsea quer destaque da Atalanta; Inter de Milão e Lyon também têm interesse

Desmanche? A Atalanta é um dos grandes destaques da Champions League e da atual temporada do futebol europeu, tendo avançado bem às quartas de final da competição e impressionado com sua forma de jogar. Porém, os milionários do Velho Continente parecem não desejar que tal “brilho” continue e começam a monitorar os destaques da equipe nerazzurri.

Segundo informações do jornalista Nicolò Schira e do 90min, o nome da vez é do lateral-esquerdo Robin Gosens, de 25 anos, e que é uma das peças-chaves do time comandado por Gian Piero Gasperini. Cobiçado, o atleta chamou atenção de Chelsea, Inter de Milão e Lyon. Os clubes veem potencial no alemão e uma boa oportunidade para “economizar”.

Atalanta v Valencia CF – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

A “briga”, no entanto, também se estimula por outras questões. Os ingleses não se agradaram com Marcos Alonso e Emerson, e preferem César Azpilicueta em outras posições. Já os italianos e os franceses querem reforçar o lado esquerdo de seus times. Atualmente, Gosens custa cerca de 20 milhões de euros – conforme o Transfermarkt –, entretanto, a Atalanta deve pedir na casa do € 30 milhões.



Do outro lado, La Dea também trabalha para não ficar “de mãos atadas” e busca reforçar o espaço que possivelmente vai ficar livre. Lennart Czyborra, de 21 anos, foi contratado no começo do ano já pensando em eventual saída de Gosens, e Paulo Otávio, do Wolfsburg, é um dos nomes na mira do clube italiano.

Chelsea FC v Everton FC – Premier League

A “desistência” deve abrir caminhos para os possíveis contratantes do alemão, principalmente para o Chelsea, que deseja cortar vínculos com Emerson na próxima janela de transferências. O brasileiro de 25 anos perdeu espaço nos Blues e tem tido seu nome ventilado na Juventus e na Internazionale. A expectativa é aproveitar o contexto para lucrar.

A princípio, os ingleses voltariam suas atenções para o lateral-esquerdo Ben Chilwell, do Leicester City, mas, conforme o 90Min, os valores afastaram os Blues. Desta forma, investir em Robin Gosens se torna muito mais atrativo e viável, principalmente pelo desejo de Frank Lampard em contratar um novo atacante e um zagueiro.