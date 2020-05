Chicão elege Felipe, do Atlético de Madrid, como melhor zagueiro brasileiro

Hoje brilhando no Atlético de Madrid, da Espanha – pelo menos até a parada pelo coronavírus -, o zagueiro Felipe passou por momentos difíceis no Timão. Chegando no Corinthians aos 21 anos de idade, em 2012, o jogador treinou muito tempo em separado e demorou bastante para conquistar a confiança da Fiel.

Reserva e por diversas vezes nem relacionado para o banco, Felipe fez parte do elenco campeão da Libertadores e do Mundial, em 2012. Nos treinamentos, viu grandes nomes da zaga corinthiana, como Leandro Castán, Paulo André e Chicão. O ex-jogador, inclusive, colocou o defensor do Atleti como um dos melhores brasileiros na posição. Chicão ainda explicou sobre o crescimento do atleta, durante live no canal do jornalista Jorge Nicola.

Ele (Felipe) tinha dificuldade para dominar a bola, para dar um passe. Com o tempo ele aprimorou, evoluiu, chegou onde chegou por méritos. Observava o Chicão, o Castán, o Paulo André… Hoje ele tem muito sucesso por tudo que ele conseguiu.

revelou Chicão.

Segundo o ex-zagueiro, Felipe demorou mais de dois anos para se adaptar ao Corinthians. Para Chicão, isso é comum, mas os torcedores não têm a paciência necessária para que o atleta se desenvolva no clube.

O Felipe ficou treinando com a gente por dois anos. Para maturar ele demorou dois anos. Isso o torcedor muitas vezes não sabe, não entende. Precisa de paciência. Às vezes o atleta demora dois, três anos para explodir.

argumentou Chicão.

Felipe tbm foi assim, chegou com todo mundo criticando a contratação, teve algumas fases ruins e hoje é o zagueiro q é no Atlético de Madrid, sendo considerado a melhor contratação do clube e sendo convocado. Se PH tá indo bem, vamos dar apoio poxa, ele tá se saindo muito bem — ૯ઽƬ૯૨ ?? (@___esterssada) May 18, 2020

Em 2015, Felipe ganhou a vaga de Edu Dracena e passou a ser referência na defesa corinthiana. Ao lado de Gil, formou a dupla campeã brasileira de 2015. Conquistando de vez a torcida, tornou-se ‘xerifão’ e um dos maiores exemplos de persistência dentro do clube. Com a camisa do Timão, foram 116 jogos e 8 gols.

Em 2016, Felipe se transferiu para o Porto. de Portugal. Após algumas boas temporadas no clube, recebeu uma oportunidade do Atlético de Madrid. Comandado por Simeone, Felipe vem sendo destaque da zaga do Atleti, inclusive na partida da Champions League que eliminou o atual campeão Liverpool.

Veja mais informações sobre o Corinthians clicando aqui.