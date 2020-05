Clamor de peso: Guerrero faz coro por retorno de atacante ao Internacional

Na tarde deste domingo (3), o torcedor do Internacional ficou animado com uma interação bastante ‘pesada’ nas redes sociais. Paolo Guerrero, dono da camisa 9 do Colorado, acabou ‘impulsionando’ uma série de pedidos e até mesmo rumores envolvendo um ex-jogador da equipe gaúcha.

Isso porque, como destaca o Globoesporte, o centroavante peruano não escondeu seu desejo de voltar a atuar ao lado de Nico López. Prova disso está no comentário de Guerrero em uma foto do uruguaio no Instagram: “Volta Diente @nicolopezoficial tomara se volte”, comentou.

O pedido de Guerrero pela volta de Nico ao Colorado foi sucedida de uma série de comentários de torcedores, reforçando o coro. Vendido em meados da temporada passada ao Tigres, do México, o uruguaio se apresentou ao novo clube somente no início de 2020. Por conta de pandemia de coronavírus, realizou apenas cinco partidas no ano, sem gols marcados.

