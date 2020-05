Cléber Reis se diz incomodado e comenta falta de oportunidades no Santos

Foi no início de 2017 que, com pompa e circunstância, o Santos anunciou a contratação de Cléber Reis junto ao Hamburgo, da Alemanha. O zagueiro, claro, chegou à Vila Belmiro com o status de titular, mas jamais se firmou. Com poucas chances, passou por uma sequência de empréstimos. E esta falta de oportunidades jamais entrou na sua cabeça.

Ah, só para lembrar: o Santos está proibido de realizar contratações até resolver a questão do Cléber Reis junto ao Hamburgo-ALE — Caio Ruscillo (@ruscillo) May 9, 2020

Muito embora não guarde mágoas, gostaria de entender melhor o que aconteceu. “Posso dizer que isso me deixa intrigado. Se não me incomodasse, não faria sentido ter aceitado o desafio de voltar ao Brasil. Então, a verdade é que não ter tido uma sequência no Santos me incomoda, até porque não existe um motivo plausível para a falta de oportunidades, mas vou seguindo e trabalhando sério pelos times que confiam em mim”, afirmou o jogador em entrevista ao Lance!.

Quero q o SANTOS se livre primeiro de Bryan Ruiz, Cueva, Cleber Reis etc p tentar equilibrar as receitas p sairmos da fila, antes disso qq coisa é mera ilusão — Cacau Ferraz (@cacauferrazf) May 7, 2020

Nas últimas temporadas, ele já defendeu Coritiba, Paraná e Oeste. Agora, está cedido à Ponte Preta até dezembro. Na sua visão, ele poderia ter sido bem melhor aproveitado no Peixe. “Apesar de uma dificuldade de adaptação, o que é natural quando se volta da Europa, comecei no Santos com partidas importantes, como contra o The Strongest, na altitude (de La Paz, capital da Bolívia, pela Libertadores). Depois dali, achei que pudesse ter uma sequência, mas ela nunca veio”, completou. O clube paulista ainda não pagou aos alemães por Cléber Reis, e a dívida, que inicialmente era de 2,5 milhões de euros, já está em 4 milhões de euros (o equivalente a R$ 25,9 milhões na cotação atual). O time europeu, inclusive, acionou a Fifa na tentativa de receber a grana. O contrato do defensor é válido até janeiro de 2022.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.

Para mais notícias do Santos, clique aqui.