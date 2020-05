Cliente que ficou sem internet na pandemia deve RECEBER compensação de empresa

De acordo com a resolução da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) de dezembro de 2019, os consumidores que ficam sem internet devem ser compensados pelo período em que não recebem o serviço. Antes de tudo, mesmo na situação excepcional da pandemia, a compensação é obrigatória.

Nessa semana, alguns clientes da Claro Net relataram esse problema, dizendo que a internet da operadora estava fora do ar.

O artigo 32 da resolução da Anatel diz que as prestadoras de serviço deverão fazer o ressarcimento automático aos usuários prejudicados por interrupções dos serviços até o segundo mês subsequente ao acontecimento, respeitando o ciclo de faturamento. O ressarcimento, portanto, deve ser proporcional ao tempo interrompido e ao valor do plano contratado pelo usuário.

Ademais, a Anatel informa que não há a necessidade do consumidor pedir o ressarcimento ou a concessão de crédito.

“Porém, caso a empresa não efetue este ressarcimento no prazo estabelecido pelo regulamento, tal valor passa a ser considerado cobrança indevida”.

Além disso, “deve ser devolvido conforme previsto no art. 85 do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC)”.

Nesse sentido, o consumidor que realizar o pagamento de quantia cobrada indevidamente, tem direito à devolução do valor. A quantia será igual ao dobro do que pagou em excesso. O valor será acrescido de correção monetária e juros de 1% ao mês.

“O consumidor pode abrir uma solicitação junto à prestadora, e caso não tenha atendido seu pedido pela empresa, poderá abrir reclamação na Anatel, indicando o protocolo de reclamação da empresa.”

Veja também: É possível! Saiba como comprar pela internet com o dinheiro do auxílio de R$600