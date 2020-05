Clima de São Januário é exaltado por novo meia do Vasco: “Parece com o do futebol argentino”

No início de 2020, o meia Martín Benítez aceitou o desafio de, pela primeira vez na carreira, deixar o seu país de origem. Aos 25 anos, trocou o Independiente, da Argentina, pelo Vasco da Gama. É bem verdade que, até agora, ele não teve grandes oportunidades de mostrar a que veio. Afinal, em meio ao processo de adaptação, começou a pandemia de coronavírus, que interrompeu o calendário do futebol brasileiro. No entanto, a única experiência com portões abertos em São Januário o deixou empolgado.

Ele esteve em campo no duelo contra o Goiás, no dia 12 de março, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Apesar da derrota por 1 a 0, o ambiente do estádio o fez lembrar de sua terra natal. “Foi uma sensação muito linda ver como os torcedores do Vasco seguem a equipe. A verdade é que o clima parece com o do futebol argentino, então desde esse dia me sinto como em minha casa. Sei que vamos nos dar muito bem com os torcedores”, disse o atleta, em entrevista ao Uol Esporte.

Ao lado da esposa Luz e da filha Ambar, Benítez apenas lamenta a falta de convívio diário nos últimos meses com os novos companheiros. Mas o desejo de corresponder supera qualquer “atraso” nesse processo. “A verdade é que eu tenho muita vontade de poder demonstrar ao Vasco e a seus torcedores que não estavam equivocados em me contratar. Foram muitos anos no Independiente, e espero que possam ser muitos anos aqui também. Sei que este período vai passar, agora temos que nos cuidar e esperar tranquilos em casa para depois pensar no futuro. Agora a prioridade é a saúde de todos”, completou. Depois de se apresentar com uma lesão muscular, agora ele já se diz 100% recuperado. O que falta, mesmo, é a retomada das competições.

