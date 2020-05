Clube da Série A entra no páreo para contratar Mario Balotelli, diz jornalista italiano

Não é notícia repetida, torcedor. Exatamente um ano depois de ficar ‘por um triz’ de ser anunciado como novo reforço do Flamengo, Mario Balotelli volta a ter seu nome ventilado em um grande clube do futebol brasileiro. E ele também vem do Rio de Janeiro.

De acordo com o jornalista italiano Nicolò Schira, especialista em mercado de transferências, o centroavante não renovará seu contrato junto ao Brescia ao final da temporada 2019/20 e ficará livre para assinar com qualquer outro clube. Galatasaray e Vasco da Gama são os grandes interessados de momento, e já teriam aberto contato com o empresário do atleta, Mino Raiola.

A notícia repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira (21) e dividiu opiniões entre os torcedores vascaínos: alguns se mostraram empolgados com a possibilidade do irreverente centroavante desembarcar em São Januário, outros se mostraram preocupados com uma contratação deste porte em meio à situação financeira vivida pelo clube. Será que após tantos flertes, Balotelli, enfim, aterrissará em terras brasileiras? A ver.

