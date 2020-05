Clube europeu tem negociações avançadas com o Santos por Kaio Jorge

O Santos deve exportar mais uma de suas ‘joias’ das categorias de base para o futebol europeu. Segundo o site italiano Calciomercato, o time da Vila está mais perto de negociar o atacante Kaio Jorge com a Juventus.

De acordo com o portal, os clubes ainda discutem os valores e os moldes do negócio – o Santos pede 30 milhões de euros pelo atleta, enquanto a Juve está disposta a investir até 20 milhões de euros. No entanto, há otimismo por parte dos italianos de que o negócio seja fechado.

Uma das alternativas estudadas pelas partes é o empréstimo de Kaio Jorge à Juventus por uma ou duas temporadas com obrigação de compra no final. O clube italiano, porém, prefere aquirir o atacante em definitivo e ter um desconto no negócio.

Defensa y Justicia v Santos – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Destaque nas categorias de base do Santos, Kaio Jorge, que completou 18 anos em janeiro, foi o terceiro maior artilheiro do Mundial Sub-17 que aconteceu no fim do ano passado, com cinco gols. Pelo Peixe, o atacante marcou o primeiro tento como profissional em março, diante do Defensa y Justicia (ARG), em jogo válido pela Copa Libertadores.