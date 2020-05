Clube francês não exerce direito de compra, e jovem lateral retorna ao Barcelona

Entre Sergi Roberto e Nelson Semedo, o Barcelona não esconde que enxerga sua lateral-direita como grande carência no atual elenco. Outrora ocupada pelo craque Dani Alves, a posição gera ‘dor de cabeça’ ao gigante espanhol desde a saída do brasileiro, e deve implicar em alguma movimentação de mercado por parte do departamento de futebol catalão. Uma novidade no setor, ao menos, já está garantida para os próximos meses.

Isso porque o jovem Moussa Wagué, lateral-direito de 21 anos que pertence ao Barcelona, retornará à Catalunha antes mesmo do início da próxima temporada. Emprestado ao Nice até junho deste ano, o jovem jogador disputou apenas cinco partidas e não convenceu nos bastidores do clube francês, e por isso não terá seu direito de compra exercido pelas ‘Águias’.

Tendo em vista que a temporada nacional na França já foi dada como encerrada – não haverá retomada do futebol no país no mínimo até setembro, em virtude do coronavírus -, Wagué teve seu empréstimo encurtado. A ruptura do vínculo de empréstimo dele levar o jovem lateral à Catalunha muito em breve, quando os treinos forem retomados na Espanha.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.