Clube italiano prepara proposta de R$ 157 milhões por Everton Cebolinha, crava jornal

Sondado e monitorado de perto por clubes estrangeiros há longa data, Everton Cebolinha, apesar de ser um talento de nível europeu, vai contrariando a lógica das despedidas precoces e estendendo sua história no Grêmio. A próxima janela de verão, no entanto, tende a ser desafiadora ao clube gaúcho no sonho de conseguir manter sua principal estrela, já que o atacante de 23 anos segue muito bem cotado no Velho Continente. Especialmente na Itália.

De acordo com a ‘Gazzetta dello Sport’, principal periódico italiano, o Napoli trata Cebolinha como substituto ideal para o espanhol José Callejón, que deve se despedir do clube após sete temporadas de serviços prestados. Os Partenopei estariam dispostos a pagar 25 milhões de euros (cerca de R$ 157,4 milhões na cotação atual) para contratar o jogador gremista no verão.

Palmeiras v Gremio – Brasileirao Series A 2019

A publicação ainda revela que Everton é admirado pelos dirigentes napolitanos, em especial pelo presidente do clube, fã de suas arrancadas em velocidade e habilidade no um contra um. Apesar do gosto pelo atleta e da necessidade dos italianos em reforçar seu ataque, a hipotética oferta napolitana ainda traz cifras muito aquém das expectativas gremistas: como destaca o Globoesporte, a multa rescisória de Cebolinha para clubes do exterior é de 120 milhões de euros.

