Clubes da Premier League votam, e decidem voltar aos treinamentos

Nesta segunda-feira (18), em reunião por videoconferência, os clubes da Premier League votaram, e decidiram retomar com os treinamentos. A decisão foi unânime e conta com apoio do Governo da Inglaterra, que, na última quinta-feira (14), autorizou a volta do Campeonato Inglês. A resolução é vista como um passo importante para a retomada do calendário competitivo.

De acordo com informações do GloboEsporte.com, os ingleses vão retornar aos treinos, em pequenos grupos, a partir da tarde desta terça-feira (18). A volta às atividades tem o aval de jogadores, treinadores, médicos das equipes, consultores e autoridades do país. “A saúde e o bem-estar de todos os participantes são as prioridades da Premier League”, explica a liga, em nota.

A Premier League Match Ball with a Protective Face Mask

Para além de treinos em ‘turmas separadas’, os atletas também precisarão respeitar regras de distanciamento social. O contato físico também não vai ser permitido durante as atividades. A Premier League e demais autoridades competentes estão trabalhando para desenvolver protocolos médicos rigorosos para os treinamentos coletivos.

Em entrevista concedida à ‘Sky Sports’, Oliver Dowden, secretário de Esporte da Inglaterra, falou que o principal objetivo do momento é assegurar a segurança pública. Porém, ele revelou que há conversas para o retorno do futebol e que a previsão é de volta em meados do próximo mês. “Trabalhamos duro para tentar voltar. Estamos progredindo de maneira satisfatória”.

A Premier League foi interrompida após a 29ª rodada, no dia 9 de março, faltando 92 partidas para o termino da competição.