Clubes da Série A sofrem golpe duro com perda significativa de sócios durante pandemia

Além da perda de receitas de bilheteria e patrocínios, os clubes da Série A ainda lidam com mais um problema alavancado pela pandemia de coronavírus no Brasil: a evasão de associados. Como a grande maioria dos planos de sócio têm ingressos com desconto ou gratuitos como benefício central, a manutenção da matrícula por parte dos torcedores ‘perde o sentido’ em um contexto de paralisação do calendário e ausência de partidas.

Como destaca o jornalista Paulo Vinícius Coelho em seu Blog no Globoesporte, a taxa de evasão de associados está beirando os 30% de média. O Flamengo estima uma perda de 27%, enquanto o Corinthians calcula 25% de evasão em seu quadro de associados Clubes que conseguiram avançar nos planos de fidelização, oferendo vantagens maiores e específicas para o contexto de crise, tiveram perdas um pouco menores.

Flamengo v Independiente del Valle – CONMEBOL Recopa Sudamericana 2020

Este, por sinal, é o exato caso do Palmeiras, que transformará em crédito o valor integral de mensalidades quitadas por seus associados neste período de paralisação. O crédito poderá, a partir da retomada do futebol, ser revertido em descontos e ingressos para jogos em que o Alviverde for mandante. Trata-se do clube grande com menor taxa de evasão, ao menos por ora: 20%.

