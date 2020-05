Clubes e Federação divulgam nota por volta do futebol no Rio; Botafogo e Fluminense rechaçam

Dia turbulento nos bastidores que cercam o futebol no Rio de Janeiro, onde persiste o ‘cabo de guerra’ entre entusiastas da retomada das atividades e defensores da manutenção da paralisação. Através de suas plataformas oficiais, a Federação Carioca (FERJ) divulgou uma nota de esclarecimento em apoio à retomada das atividades esportivas ‘o mais breve que for possível’, documento assinado por dirigentes de diversos clubes, inclusive de Flamengo e Vasco.

Os únicos dois clubes que se recusaram a assinar o documento foram Botafogo e Fluminense, que discordam veementemente da retomada das atividades futebolísticas agora. Em contato com o Globoesporte, o presidente alvinegro, Nelson Mufarrej, reforçou a posição do Glorioso e mostrou-se preocupado com o panorama endêmico/social vivido pelo Estado do Rio de Janeiro.

“É questão de coerência ao nosso posicionamento público. Estamos próximos ao pico da pandemia, com o sistema público perto da asfixia e o que mais se fala é em lockdown. O futebol pode esperar. O retorno tem que ser orgânico. Respeito a atitude dos demais clubes, mas entendemos ser a hora de preservar a saúde de todos e por isso não assinamos”, afirmou.

Botafogo v Bangu – Campeonato Carioca

O Fluminense emitiu nota oficial horas depois, justificando seu posicionamento institucional: “O clube acredita que não é o momento do futebol brasileiro dar qualquer sinalização de retorno do esporte quando o país inteiro, particularmente o Rio de Janeiro, está com extrema dificuldade de fazer a população cumprir o isolamento social necessário para reduzir o número de contaminações e mortes”, publicou.

