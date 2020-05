Clubes e Prefeitura se reúnem e projetam volta do Carioca em junho; Flu e Botafogo não comparecem

No Rio de Janeiro, há uma guerra de lados bem evidente envolvendo o mundo do futebol: Flamengo e Vasco, além dos clubes de menor porte, são entusiastas da retomada do Estadual; Botafogo e Fluminense, por outro lado, rechaçam totalmente a ideia. Por enquanto, o ‘cabo de guerra’ vai pendendo favorável ao primeiro grupo.

Como destaca o Globoesporte, dirigentes de clubes cariocas se reuniram com o prefeito Marcelo Crivella neste domingo (24), com objetivo de debater um plano para a retomada do futebol no Estado do Rio de Janeiro. A reunião não contou com a presença de representantes do Tricolor Carioca e nem do Glorioso, que seguem marcando posição contrária à retomada.

O Prefeito do Rio de Janeiro e a Federação Carioca, na figura de Rubens Lopes, só devem se manifestar oficialmente na próxima segunda (25), após uma nova reunião entre representantes da entidade e dos clubes para debate de pontos importantes como protocolo de higiene, intervalo de jogos, mandos de campo, etc. O panorama de momento, no entanto, sinaliza para uma liberação para retorno imediato dos treinamentos e volta do Estadual em meados de junho, ainda que os clubes presentes no encontro tenham pressionado em favor de um retorno ainda mais cedo.

A provável retomada do Campeonato Carioca se desenha para acontecer em meio ao momento mais delicado da pandemia no Estado. Com taxa de ocupação de quase 90% em seus leitos de UTI, o Rio é o segundo em número de casos e óbitos no país, registrando 248 mortes no último sábado (23) em virtude do coronavírus.

