Colégio Imaculada de Penedo emite nota sobre decisão do MPAL no desconto de 30% na mensalidade

Recentemente o Ministério Público do Estado de Alagoas ganhou na justiça, em ação civil pública, que escolas da capital alagoana oferecessem um desconto de 30% na mensalidade dos alunos, tendo em vista o período de pandemia do coronavírus onde as unidades educacionais estão adotando o sistema de ensino de forma virtual, pela internet.

Com essa decisão, muitas outras escolas do interior foram questionadas pelos pais e responsáveis de alunos, querendo também ser agraciados com a diminuição no pagamento mensal.

Em nota na tarde desta segunda-feira, 25 de maio, o Colégio Imaculada Conceição tocou nesta assunto tão delicado para todos.

Confira a nota oficial:

O Colégio Imaculada Conceição vem a público manifestar os seus esclarecimentos que o nosso setor financeiro está ciente da decisão prolatada pelo Ministério Público Estadual, na quarta-feira (12), a qual determina que as instituições de ensino concedam desconto de 30% nas mensalidades escolares.

Entretanto, ressaltamos que os convênios através de bolsa de estudos parciais pelo programa Educa Mais, que já possuem uma redução no valor integral da matrícula, não se enquadram na determinação judicial, pois o contrato dispõe que os mesmos não podem ser favorecidos com benefícios cumulativos.

É salutar evidenciarmos que nenhum empreendimento de prestação de serviços está preparado para o atípico período da pandemia e, não sendo diferente conosco, estamos em um cenário educacional oposto a tudo o que conhecemos. Porém, estamos nos readaptando e continuamos acreditando no poder da parceria Escola e Família para atingirmos os melhores resultados na Educação; parceria esta a que somos gratos às famílias penedenses por confiarem e somarem ao nosso trabalho, tão respeitado, através das contribuições no ramo do conhecimento há 107 anos.

Manifestamos, por meio desta, o nosso apoio e gratidão a todos os profissionais da educação desta escola e à classe educadora, de modo geral, que tem se esforçado muito para se reinventar e adaptar conteúdos e metodologias a fim de que os alunos possam ter um melhor aproveitamento do ano letivo em tempos de distanciamento social. Nossa gratidão às famílias que, atentamente, seguem colaborando conosco neste processo de ensino-aprendizagem em um novo formato.

A oferta dos serviços pedagógicos de forma remota segue em todo o país e não é exclusividade do Colégio Imaculada. Apenas estamos agindo conforme as determinações dos órgãos públicos por não poder exercer as nossas atividades presencialmente. Momentos assim exigem novas soluções e alternativas, as quais estamos oferecendo perante o que está ao nosso alcance para dar continuidade ao calendário das aulas.

Afirmamos ainda que a nossa Escola continua como sempre aberta a acolher e negociar desde que possamos continuar honrando com nosso compromisso.

Por fim, destacamos que é imprescindível ter clareza de que o panorama mundial não está fácil para ninguém e, com fé na providência divina, estaremos unindo forças e orações para superarmos e vencermos todos os desafios.

Agradecemos a parceria de sempre!

A Direção

A redação do site Boa Informação entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do MPAL, questionando porque tal medida não foi efetuada para outras escolas do interior de Alagoas, a exemplo de Penedo. A assessoria respondeu que o Ministério Público deve ser provocado, através da promotoria de justiça de Penedo, que tem como titular Dr. Eládio Estrela.

Da Redação