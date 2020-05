Colônia x RB Leipzig | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Informações adicionais: Ocupando posição intermediária na tabela, o time de Markus Gisdol tentará atrapalhar os planos do RB Leipzig, que precisa vencer para se garantir entre os quatro primeiros colocados da tabela. Não poderá contar com Bornauw (suspenso) e Risse, com uma lesão no joelho. A grande esperança dos ‘Bodes’ está no atacante Cordoba, autor de onze gols na competição.

Informações adicionais: O Leipzig vinha atuando com uma linha de três zagueiros nas últimas rodadas, mas as lesões de Konaté e Ampadu, somadas à suspensão de Halstermann (cinco cartões amarelos), obrigam Nagelsmann a mudar o desenho tático de sua equipe. O dinamarquês Poulsen completa a lista de desfalques, com um problema no tornozelo.