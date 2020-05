Com fusão aprovada, Libertadores pode ganhar nova “casa” na televisão brasileira

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, nesta quarta-feira, os novos termos da fusão entre Disney e Fox no Brasil. E isso tem relação direta com o futebol e, também, com a principal competição da América do Sul.

A decisão obriga o grupo americano a manter o Fox Sports no ar em pacotes básicos até 1º de janeiro de 2022. Além disso, existe a necessidade de passar jogos da Libertadores no canal, que atualmente detém os direitos de transmissão.

Porém, o Cade deu o aval para que emissoras irmãs, caso queiram, também façam a transmissão. Ou seja, existe a liberação para que a ESPN, que pertence à Disney, também veicule as partidas do torneio. Ao fim dos três anos, caso ela queira se desfazer da marca Fox, a mesma ficará disponível no mercado para um novo possível comprador.

