Com grupo reduzido, Galo faz testes em atletas e começa a projetar retomada de treinos

Nesta segunda-feira, a partir das 13h, os jogadores do Atlético-MG irão comparecer à Cidade do Galo para realizar os exames propostos pelo clube na tentativa de firma um calendário de retomada dos treinamentos. Para evitar aglomerações, foi feita uma escala, mas é certo que apenas 23 nomes se farão presentes.

Como o técnico Jorge Sampaoli quer trabalhar com um grupo reduzido, a direção já confirmou as dispensas de Franco Di Santo, Ricardo Oliveira, Ramón Martínez, Lucas Hernández, Edinho, Clayton e Zé Welison. A partir disso, ainda se projeta a chegada de um ou outro reforço (zagueiro e centroavante são prioridades, conforme conversar do argentino com o diretor de futebol Alexandre Mattos), com o grupo chegando a no máximo 25 nomes. Ou seja, caso o departamento de futebol venha a investir ainda mais pesado, outros cortes poderão acontecer em um futuro próximo.

Neste início de semana, os profissionais serão submetidos a dois testes. O primeiro, com base em secreção de nariz e garganta, é para detectar a presença ou não do coronavírus no organismo – em caso positivo, faz-se necessário cumprir o isolamento. O segundo, através de análise sanguínea, apontará a existência de anticorpos em quem eventualmente já tenha sido exposto ao Covid-19. Com os resultados em mãos, será possível avaliar uma possível data de reapresentação, bem como as atividades a serem realizadas, mesmo que o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, deixe claro que, neste momento, é inviável pensar na volta do futebol na cidade.

