Com liga da Bielorrússia “em alta”, brasileiro vai atrás de sonhos mesmo em meio à pandemia de coronavírus

Se o futebol parou em praticamente o planeta inteiro, na Bielorrússia isso não aconteceu. Mesmo em meio à pandemia de coronavírus que assola o mundo, o campeonato local seguiu normalmente. E mais: com portões abertos para a presença da torcida. Essa situação, obviamente, gerou curiosidade. A disputa passou a ser exibida em dez países diferentes, como Rússia e Índia, e sites começaram a acompanhá-la mais de perto, levando os duelos para os quatro cantos do globo.

Em meio a tudo isso, claro que haveria de ter um brasileiro a ganhar projeção. Lipe Veloso, de 23 anos, chegou ao Torpedo Zhodino em abril de 2020, em meio à pré-temporada. Ele vinha de bons momentos no FC Lviv, da Ucrânia, e por isso foi contratado por empréstimo. Mas desde o desembarque viu que era preciso se adaptar ao momento, como revelou em entrevista à Betway.

“Eu fui direto para uma quarentena e fiquei dez dias num apartamento onde eu só poderia ver o doutor do clube. Ele ia lá me dar comida, medir minha temperatura, todos os dias. Eu já tava ficando maluco”



Mesmo sem ter muita noção do que encontraria na Bielorrússia, a impressão inicial, ao menos do clube que defende, é bastante positiva, o que gera um natural entusiasmo. Segundo o atleta, a estrutura da equipe é a melhor possível, e isso vai desde estádio e centro de treinamentos até cuidados com a alimentação e a saúde. Além disso, encontrou um técnico que apoia seu futebol. “Ele gosta de trabalhar em cima da qualidade dos brasileiros. Nos dá muita confiança para isso, deixa a gente bem à vontade”, acrescentou Veloso, que possui um desejo explícito: “A gente tem ambições de chegar em lugares maiores, crescer na vida. E no futebol não é diferente”.

O Zhodino está em busca de seu primeiro título da Vysheyshaya Liga. Quem sabe seja a chance de o brasileiro, com empresários e fãs do esporte acompanhando de perto as partidas, também ir em busca de seus sonhos.

