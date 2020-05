Com números inéditos, Fluminense comemora sucesso da nova coleção de uniformes

Sem futebol, não há receita? Sim, os clubes deixam de faturar com bilheteria, direitos de transmissão, patrocínios. No entanto, precisam se reinventar. Em um momento de distanciamento em relação aos torcedores, que não têm a possibilidade de acompanhar o time do coração, o Fluminense comemora o sucesso de seu novo uniforme, lançado há uma semana.

A coleção é a primeira da Umbro com o Tricolor, e a torcida se mostra mobilizada em adquirir as peças. Como destaca matéria do Uol Esporte, foram pouco mais de quatro mil pedidos (cada um podendo ter mais de um item) em sete dias na loja online do clube. Se antes a média de usuários do ponto virtual de comercialização era de pouco mais de 700 pessoas, o número agora saltou para 11 mil. O tempo de navegação na plataforma também aumentou cerca de 40%.

Além disso, o estoque precisou ser reposto em três oportunidades, e repercussão nas redes sociais também foi altamente positiva. No Twitter da Umbro mundial, muitas pessoas da Inglaterra, país da fornecedora do material, reagiram a uma postagem perguntando se os uniformes já estavam à venda e como seria possível adquiri-lo. Já o Twitter do próprio Fluminense registrou mais de 2 milhões de impressões orgânicas em função da live de divulgação da coleção. No Instagram, este número foi de 5,3 milhões. Por sua vez, a FluTV, canal oficial do clube, registrou crescimento inédito, chegando a 202 mil inscritos, com mais de 10 mil novos seguidores somente no dia do evento, que precisou ser apenas virtual em função da pandemia de coronavírus. Em resumo: é sucesso total.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique ​aqui.

Para mais notícias do Fluminense, clique aqui.