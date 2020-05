Com passagem pelo Corinthians, ex-atacante Finazzi explica suas ideias como treinador

Em entrevista no YouTube, o ex-atacante e agora técnico, Finazzi, revelou um pouco do que pensa sobre futebol. Com o sonho de chegar ao Corinthians, o ex-camisa 9 coloca como uma de suas principais táticas ensinar jogadores ofensivos a realizar o trabalho defensivo, como explica na conversa:

Se você pegar jogadores de características ofensivas e ensiná-los a marcar, quando você roubar a bola, tem grandes chances desses jogadores se apresentarem para o contra-ataque e chegarem lá na frente.

explicou Finazzi.

Para explicar a ideia, Finazzi utilizou exemplos de jogadores que já exerceram a função no próprio Corinthians,

Vamos lembrar de Romero, Jorge Henrique. Jogadores que jogavam lá atrás, mas tinham força para atacar. São jogadores que tavam fazendo uma marcação, mas são atacantes de origem, são acostumados a atacar.

rememora Finazzi.

De acordo com o treinador, é mais fácil ensinar um jogador ofensivo a marcar do que ensinar um jogador defensivo a aumentar a criatividade. Finazzi ainda salienta que certos atletas são muito diferenciados e escapam à regra.

Eu acho mais fácil isso do que você condicionar um jogador de defesa, um jogador acostumado na marcação a chegar lá no ataque. Nós temos algumas exceções, que são acaras acima do normal, como é o Paulinho, que foi decisivo. Um jogador que chega ao ataque e acaba em qualquer equipe.

conta Finazzi.

Dessa maneira, a iniciativa de Finazzi visa priorizar o trato com a bola e as características criativas. Depois, ensina-se o jogador a consciência tática de marcação e preenchimento dos espaços.

Se você pega um jogador, um meia, trás pra volante e condiciona ele nos treinamentos. É aí onde eu vejo que posso levar vantagem. Um jogador que consiga fazer a marcação e chegar lá na frente. Mas tendo características ofensivas, na origem.

explica o treinador.

Confira a entrevista na íntegra!