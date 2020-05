Com termos ‘especiais’, Athletico Paranaense fecha contratação de Walter

Furo apurado pelo jornalista Napoleão de Almeida no início desta semana que Walter está, de fato, retornando à Primeira Divisão do futebol brasileiro. Ainda cumprindo suspensão por doping – foi flagrado pelo uso de sibutramina, ainda em meados de 2018 -, o atacante recebeu do Athletico Paranaense uma nova oportunidade, contratação firmada sob termos ‘especiais’.

O Globoesporte teve acesso ao pré-vínculo assinado entre as partes, apurando que o acordo tem validade de três meses, até o dia 6 de agosto de 2020. Caso o futebol nacional retorne até esta data, Walter terá cerca de um mês para provar que merece permanecer no Furacão, já que sua suspensão terminará no dia 5 de julho. Até lá, o jogador intensifica sua preparação física e trabalha para compensar o tempo perdido, já que não atua de forma oficial há mais de 500 dias.

FBL-SUDAMERICANA-PARANAENSE-LUQUENO

Perguntado sobre a possibilidade de contar com o atleta para a sequência da temporada, o treinador Dorival Júnior elogiou Walter: “Eu fico na torcida para que ele possa readquirir as melhores condições o quanto antes (…) Gosto muito do Walter. Ele tem muitas qualidades. Sai bem da área, sabe trocar passes, finaliza muito bem. Nunca trabalhei com ele, cheguei a indicar para alguns clubes e não deu certo, então pode ser que venha a ser a primeira vez. Não falei com ele e não sei quando vai chegar, até porque tem a questão da suspensão dele”, afirmou.

