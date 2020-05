Como a homeopatia ajuda a compreender a covid-19 Considerada alternativa, prática pode ter sido responsável por cura do príncipe Charles

Ainda que preliminar, um estudo abordando sintomas e medicamentos prevalentes da Covid-19 pela AMHB (Associação Médica Homeopática Brasileira) pode ser ponto de partida para estudos clínicos relacionados ao novo coronavírus. Sites como o Saudelab.com tem se dedicado a mostrar o que tem sido feito no Brasil e no mundo para encontrar uma saída à pandemia que já vitimou mais de 10 mil pessoas somente no Brasil.

A homeopatia tem sido apontada como fundamental na recuperação do príncipe Charles, do Reino Unido, que foi acometido em março pelo coronavírus. Com 71 anos, o filho mais velho da rainha Elizabeth II não é o único da família real que faz uso da homeopatia – boa parte do reinado britânico, desde o rei George VI (1895-1952), é adepta à terapia.

O estudo da Associação Médica Homeopática procurar observar os sintomas característicos do primeiro estágio da doença para se chegar a medicamentos do “gênio epidêmico”. Segundo os pesquisadores, os critérios de seleção nesse trabalho foram indivíduos adultos maiores de 18 anos que apresentaram sintomas da Covid-19.

De acordo com o estudo, 81,5% estavam no primeiro estágio da doença, 18,5% relataram sinais do segundo estágio e um precisou ser observado em UTI, mas sem ventilação mecânica.

Os sintomas mais mencionados foram indisposição/fadiga/astenia/fraqueza/cansaço, presente em 74%, febre (70%) e tosse seca (70%). Dor de cabeça, dispneia/respiração difícil e dor de garganta foram citadas por 52%, 37% e 33% dos pacientes, respectivamente. A pneumonia (19%) também esteve presente no grupo em segundo estágio da doença. A partir dos sintomas, foram discutidos cinco medicamentos relacionados.

A homeopatia demonstrou êxito diante de várias epidemias em diferentes países. Ainda assim, os pesquisadores observam que os medicamentos listados no relatório sobre o “gênio epidêmico” não devem ser considerados como definitivos.

“Há muitas variáveis que podem modificar a manifestação de uma epidemia numa população como, por exemplo, as ambientais, nutricionais, genéticas, faixa etária da população”.

A homeopatia é reconhecida e regulamentada como uma especialidade médica, odontológica, veterinária e farmacêutica, podendo ser prescrita apenas por profissionais destas áreas, para as diversas situações específicas dentro das áreas de atuação de cada um.