Como aproveitar melhor aulas online durante a quarentena

As aulas online se tornaram uma saída pra que professores e alunos foquem em conteúdos de aprendizados durante a quarentena. Esta experiência vai contribuir para a transição do modelo tradicional de educação para um modelo mais moderno e acessível.

E algumas dicas podem ajudar os estudantes a aproveitar melhor aulas online durante a quarentena. Veja algumas, com base em orientações de integrantes da Unidade de Ensino Superior e Graduação (Cesu) e do Grupo de Estudo de Educação a Distância (GEEaD) da Unidade do Ensino Médio e Técnico (Cetec), em São Paulo.

Dicas de aproveitar aulas online na quarentena

1. Transmita mensagens de acolhimento e retomar os vínculos. Lembre-se que, por enquanto, as aulas remotas serão o principal contato entre vocês.

2. Seja objetivo e claro ao se comunicar. Assim, digam claramente sobre assuntos relacionados aos conteúdos, dúvidas e atividades a serem desenvolvidas

Ter um canal aberto para avaliações e sugestões também são importantes, e eles tornam o método de aula mais flexível.

3. Explore outros formatos para as suas aulas, acrescentando, por exemplo, conteúdos gravados que podem ser indicados para exposição de matérias mais complexas. Esse conteúdo ficará disponível para consulta em plataformas como Youtube, Whatsapp, Telegram ou redes sociais

4. Evite improvisos e aproveite os recursos disponíveis que possam ajudar nesta jornada.

5. Por mais que você domine o assunto, o plano de aula é indispensável. Como no formato presencial, vale reforçar que a aula deve ter começo, desenvolvimento e fechamento.

6. As aulas devem sensibilizar e engajar a turma, explicando por que vai falar sobre aquele tema. Depois faça uma explanação do conteúdo e terceiro ponto é o fechamento, quando o aluno pode ser estimulado a opinar sobre o assunto. Esta estratégia de sala certamente vai funcionar também no virtual.

7. Mescle momentos de explanação e de participação dos estudantes. Educação online não pode ter mão única. Portanto, o ambiente digital, a interatividade é essencial para manter a atenção do aluno e garantir audiência.

8. Encare este momento como uma nova experiência. Os alunos gostam de videoaulas e o isolamento social trouxe a tecnologia para a sala de aula. Assim, o ambiente virtual favorece o acesso a novos aprendizados e dá uma mostra de como funciona o mercado de trabalho.