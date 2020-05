como começar a estudar em casa – Notícias Concursos

Nosso dia a dia geralmente é tão corrido que a gente acaba tendo muitos afazeres porém não conseguimos completar nem a metade deles, e isso acontece devido à nossa falta de disciplina e organização, consequentemente ficamos frustados por não conseguir administrar nosso tempo e até ficamos com a consciência pesada nos autojulgando relaxados e incapazes, chegamos até a pensar que precisamos aplicar dicas insanas para atingir nossos objetivos, como ficar estudando 12 horas por dia.

No entanto, com esse post eu quero te mostrar que você apenas está deixando de aplicar algumas dessas simples dicas,ou seja, não corra atrás de métodos que vão atrapalhar sua saúde mental, apenas aplique os 4 itens básicos para começar a ser produtivo, dando início, é claro, ao seu cantinho de estudos.

Defina um lugar fixo para estudar

Sabe aquele lugarzinho que você sempre senta para jogar no seu celular ou ver Netflix? Pois é, se você senta sempre num mesmo local para fazer uma dessas duas coisas com certeza você lembra de delas só em olhar para esse ele.

A mesma coisa acontece com um cantinho que você reserva para estudar, pois ao defini-lo e usá-lo com frequência o seu cérebro vai passar a associar aquele local ao momento do estudo, e automaticamente você vai ter mais vontade de estudar porque você vai saber que é o momento de sentar e jogar a cara nos livros, mas é claro, crie a rotina de estar todo dia nele, para que a cada dia o ato de estudar fique mais automático e natural, evitando assim, a tão famosa vilã dos estudos chamada procrastinação

Procure um lugar longe de distrações

Já olhou para sua casa e já identificou um cantinho legal para seus estudos? Ótimo! Mas é um lugar perto da TV na qual todo santo dia passa a novela que sua mãe gosta?

Então infelizmente você vai ter que procurar outro, mesmo que você não gosta dessa novela, e o motivo obviamente você já sabe: umas partes ou outras vão chamar sua atenção e vão distrair, e depois já viu né?

Rendimento zero.Como já dito em um dos posts desse blog, o cérebro não consegue se concentrar em duas coisas ao mesmo tempo, ou ele deixa de estudar ou ele deixa de prestar atenção na novela.

Dessa forma, para não obrigarmos a fazer o nosso cérebro escolher por nós, fuja, literalmente, de um lugar onde você sabe que vai ter sua atenção “sequestrada”.

Deixe o seu lugar confortável e agradável

Uma das coisas mais importantes ao ter um cantinho de estudos é deixá-lo com um aspecto agradável e confortável. Não! Nem pense em se aproveitar dessa dica para adotar sua cama, ela só vai te fazer estudar a matéria do sono! Quando me refiro a confortável estou falando do tamanho ideal da sua mesa e do conforto da sua cadeira, que a propósito, deve ser ergonômica.

Você não tem ideia do quanto isso é significativo, até porque, é só usar a lógica: se suas costas ou qualquer outra parte do seu corpo estiver doendo você vai ficar impaciente ,e ficando impaciente você não estuda, e se você não estuda…bom, já deu para entender.Então atente-se a essa questão, pois pode ter certeza que estudar por uma hora, por exemplo, com um incômodo, traz a sensação de muito mais tempo de estudos, e pior: a sensação de que não rendeu nada! Você consegue se concentrar quando alguma parte do seu corpo está doendo?

Pois é, então troque a sua cadeira, arrume uma mesa mais alta, enfim ,garanta que sua postura fique o mais ereta possível no local do seu estudo, se atentando também à questão da iluminação para evitar que sua vista seja forçada e ,consequentemente, seus olhos fiquem doendo. Estudar sendo incomodado uma hora dá a sensação de que as horas estão passando devagar mas que ao mesmo tempo você está rendendo, então “concerte” seu cantinho já!

Mantenha sempre o local iluminado

Por fim, ao aplicar todas essas dicas, é hora de manter seu local sempre iluminado! Sabia que quando nosso corpo se encontra em um ambiente com pouca iluminação ele automaticamente entender que é hora de dormir? Pois é! E o fato de ficar sonolento durante a vídeo aula ou durante a leitura de um livro é muito comum a todos não é mesmo? Pois essa é a principal causa do problema.

Portanto, compre uma luminária, tente encontrar um lugar com uma quantidade saudável e moderada da luz do sol, tenho certeza que só o fato de se atentar a isso já fará uma diferença substancial em seu rendimento, além fato de acabar com o problema da vista cansada e a consequente dor nos olhos.

Dicas simples, porém úteis não é? Se você gostou desse post compartilha com aquele seu amigo que você sabe que precisa dar início para ontem nos estudos ou até mesmo aquele que não gosta de estudar, vai que ele descobre que na verdade sempre gostou, mas que esse tempo todo não tinha noção da importância de ter seu cantinho! Bons estudos!

