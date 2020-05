Como criar o hábito de estudar – Notícias Concursos

Você sabia que desenvolver o hábito de estudar é tão importante quanto o próprio ato de estudar ? Sem o hábito, a busca conhecimento pelo conhecimento se torna inconstante, o que gera o não cumprimento de metas de estudos, o principal problema de qualquer concurseiro, vestibulando e acadêmico.Apesar de precisarmos estudar diariamente para alcançar nossos objetivos, muitas pessoas não têm esse hábito, podem até estudar uma vez ou outra, um dia ou um dia ou outro durante horas, mas ainda assim essa maneira de lhe dar com os estudos não pode ser chamada de hábito.Quer saber como desenvolver o hábito de estudar e parar de vez com a rotina “hoje sim hoje não” ? Nesse artigo eu vou te mostrar como!

O que é um hábito e como ele pode mudar seus resultados nos estudos

Os hábitos são um conjunto de ações que, se feitas regularmente, se tornam atitudes padronizadas e repetitivas. Com isso em mente,já dá para ver o poder que ele tem de efetivar ou arruinar seus estudos não é mesmo? Se estabelecemos que temos que estudar para tal concurso ou tal prova, a construção de um mal hábito pré determinado e desenvolvido ao longo da nossa vida vai sem dúvida nenhuma acabar com esses planos, ou pior, com a nossa nota.Então afinal, como criar o habito de estudar?

Se auto conheça!

Antes de criar um hábito novo primeiro você terá que desconstruir um hábito velho.Como assim? Sabe aquele hábito bem comum de acordar tarde? Pronto, já comece por ele. Qualquer atividade planejada e efetuada com eficácia tem como princípio básico o ato de acordar cedo, por isso, se você tem esse ou qualquer outro hábito inimigo dos estudos, trate de desconstruí-lo primeiro aos poucos, é o momento de tirar todos os atos improdutivos da sua vida, pois só assim, os produtivos conseguiram se sobressair.

Comece estudando pouco !

Ninguém começa do alto, todos nós para chegarmos em cima,primeiro tivemos que estar em baixo, por isso, outro passo importante para desenvolver o hábito de estudar é começar estudando poucos minutos, sim ! Minutos, não horas. Sabia que a atenção só fica 100% focada por apenas 1 hora em média? E isso é válido até para os que possuem o hábito de estudar um “trem” de horas por dia. Você acha mesmo que quem não tem nem ao menos o HÁBITO vai conseguir estudar no primeiro dia durante uma hora sem perder a atenção? Não vai! Pois você só está “engatinhando” nesse processo de desenvolvimento. Por isso, comece a estudar nos primeiros dias durante 30 a 40 minutos , para iniciantes, uma parada de 5 minutos a cada 30 já são o suficiente! Você vai ver que com o decorrer da semana você estará aumentando seu tempo de estudos aos poucos até chegar a horas no final do mês!

Estabeleça um horário e um período fixo

Feito esses primeiros passos, agora sim você já pode partir para a etapa de estabelecimento de horários. Não adianta você ter a capacidade de estudar 8 ou até 10 horas por dia se elas não forem estabelecidas de maneira organizada.Dessa forma, primeiramente, examine em qual dos três períodos do dia você mais se encontra disposto e concentrado para estudar. É pela manhã? Então acorde cedo todos os dias e estude pela manhã, nada de deixar nada para tarde ou para a noite se você sabe que naquele horário você não rende.O mesmo vale para os períodos tarde e noite.Consegue e tem disponibilidade para estudar durante os três períodos? Então distribua a quantidade de tempo que você consegue estudar nestes três períodos!

Pronto, agora é com você! Não desanime, lembre-se que a construção de algo do início sempre é um trabalho demorado.Entenda que o abandono de velhos costumes e a adoção de novos irão demandar muito esforço, dedicação e paciência, mas em compensação, os resultados do desenvolvimento de um hábito serão substanciais, sendo um deles, aquela tão sonhada aprovação!