Como era o mundo quando Daniel Alves ganhou seu primeiro título profissional da carreira

Foi no ano de 2001 que Daniel Alves conquistou o primeiro título de sua carreira. Pelo Bahia, clube em que debutou no futebol profissional, o garoto ganhar o Campeonato Baiano – também viria a levantar a Copa do Nordeste daquela temporada. Poucos mais de 19 anos depois, o atleta, atualmente no São Paulo, rodou o mundo defendendo Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain e seleção brasileira para se tornar o jogador que mais colocou faixa na história do esporte. Pois você que nos lê…se lembra como era o mundo quando esta trajetória começou? Vamos a alguns fatos…

1. A seleção brasileira O Brasil ainda era tetracampeão do mundo e vivia sob desconfiança por conta de uma performance ruim nas eliminatórias para a primeira Copa a ser disputada em dois países simultaneamente. Pois a seleção não apenas viria a se classificar como garantiria o pentacampeonato na temporada seguinte.

2. O real O Brasil ainda nem conhecia a cédula de dois reais. Foi justamente em 2001, mas mais pro final do ano, que ela começou a circular.

3. O presidente Fernando Henrique Cardoso, em seu segundo mandato, era o presidente do Brasil. Lula, que viria a ser escolhido para comandar a nação no ano seguinte, era apenas um pré-candidato. Alguém poderia imaginar o que estava por vir?

4. O Brasileirão A principal competição do calendário nacional ainda nem era disputada por pontos corridos. O famoso mata-mata ainda era responsável por apontar o campeão do país, que em 2001 seria o Athletico-PR.

5. A Grande Família O programa que divertia a família brasileira uma vez por semana recém havia estreado na tela da Globo. O primeiro episódio passou no dia 29 de março de 2001.

6. O talento Última das promessas vendidas pelo Flamengo, time da moda no Brasil, Reinier sequer havia nascido – veio ao mundo em janeiro de 2002. Hoje, com apenas 18 anos, já veste a camisa do Real Madrid.

7. O terrorismo US-TRANSATLANTIC-SKYLINE O maior atentado terrorista da história da humanidade viria a acontecer alguns meses depois da conquista. Ou seja, quem estivesse em Nova Iorque quando Daniel Alves dava sua primeira volta olímpica ainda podia avistar e subir nas Torres Gêmeas do World Trade Center.

8. O melhor do mundo Zinedine Zidane desfilava talento pelos gramados europeus e era o melhor jogador do mundo à época. Quem viu o francês jogar, certamente se deliciou com seu futebol.