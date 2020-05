Como evitar a ansiedade na hora da prova de redação

A redação é uma parte decisiva nas provas

A ansiedade na hora da redação pode ser um problema para o resultado de sua prova. Pois para escrever é preciso tempo de dedicação razoável, concentração e repertório, sem contar outros critérios que também estão sendo avaliados, como gramática, coesão e coerência.

Portanto, saiba como evitar essa situação, com estratégias reunidas pelo Guia do Estudante.

Quando chegar a hora da prova, leia com muita atenção cada texto, verbal e visual, oferecido na proposta e fazer um projeto de redação.

Nessa etapa, é fundamental seguir alguns passos:

identificar o tema que une os textos de apoio; compreender o problema a ser solucionado, suas causas, consequências e quem ele atinge direta e indiretamente;

anotar sucintamente os exemplos de que se lembra do seu repertório de estudos (dados, obras, autores, notícias, leis…);

elaborar uma crítica, hipótese ou tese sobre o problema;

antecipar exemplos de ações já existentes e que podem ser ampliadas, órgãos oficiais, grupos e coletivos que possam ser acionados, informações e mensagens em grande escala que possam orientar, motivar e mobilizar na resolução do problema.

Com o projeto ou esboço já trabalhado, faça um rascunho ou uma primeira versão do texto a ser entregue. Respeite os critérios de estrutura do texto (introdução, desenvolvimento e conclusão) e escrita formal da Língua Portuguesa.