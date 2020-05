Como fazer compras via celular – Notícias Concursos

A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou que, nesta sexta-feira (29), as compras via celular utilizando o saldo do auxílio emergencial começaram a ser possíveis. Os beneficiários poderão usar o seu saldo de R$ 600 ou R$ 1.200 para fazer compras em cerca de 3 milhões de estabelecimentos de todo o Brasil utilizando o celular.

O pagamento será feito via QR Code: o código será mostrado no celular e será lido diretamente pela maquininha do cartão, que debitará o valor da compra. A Caixa revelou que a tecnologia foi desenvolvida em dez dias.

A criação dessa possibilidade de compra foi feita para diminuir a necessidade de saque do valor e, dessa forma, diminuir aglomerações e filas em banco. O auxílio emergencial foi criado para dar suporte aos trabalhadores mais vulneráveis do país durante a pandemia do novo coronavírus.

Como fazer compras via celular

Para fazer compras via celular utilizando o saldo do auxílio emergencial, é necessário acessar o aplicativo Caixa Tem. O aplicativo é utilizado para movimentar o saldo na conta poupança digital criada pela Caixa. O banco depositou automaticamente a segunda parcela do benefício nessa conta, mesmo se o beneficiário especificou outro banco no momento do cadastro.

No aplicativo, é necessário escolher a opção “pagar na maquininha”. Nesse momento, a câmera do celular abrirá. A câmera deve ser apontada para a maquininha, que estará mostrando um QR Code. Confira o valor que aparece na tela e confirme. O valor será debitado automaticamente do saldo do auxílio emergencial.

A maquininha irá imprimir o recibo com o comprovante de compra. O cidadão pega a sua via se assim quiser, mas o aplicativo Caixa Tem armazena cada compra, com o histórico que pode ser consultado posteriormente.

Nesta sexta-feira (29), a tecnologia foi disponibilizada para dispositivos Android. A tecnologia ficará disponível para dispositivos iOS neste sábado (30).