Como ler os livros de forma eficaz e ativa! – Notícias Concursos

Você saber o que é ler ativamente? Aliás, você sabe o que é ler com eficácia? Muitos estudantes, sejam do colegial, acadêmicos ou vestibulandos, ainda não tem a consciência de como realmente devem ler de forma eficiente e ainda mais ativa, pois sim! Existem dois tipos de leitura, a passiva ( leitura na qual nos limitamos apenas a receber informações, e a ativa (quando o estudante explora as informações da leitura, grifa e faz anotações) e é nela que vamos embasar nossas dicas nesse post, então continua lendo que eu vou te mostrar dicas que você deve aplicar para extrair melhor as informações dos seus livros

Pesquise o assunto no Google

Seja lá qual for o assunto que você vai ler, faça uma pesquisa rápida para ver o geral dele, focando principalmente nos seus conceitos, mas não leve muito tempo fazendo essa pesquisa, pois objetivo disso é apenas ‘preparar o terreno” mediante uma leitura mais leve do assunto para depois você ler a parte mais densa e acadêmica dele, portanto, tente demorar de 3 a 5 minutos. Isso funciona como se fosse uma ” olhada mais informal” do conteúdo,pois algumas partes dos livros tem uma linguagem difícil e rebuscada, portanto, lê-los depois de ter feito uma pré-leitura mais geral e tranquila faz o cérebro ficar mais atento ao assunto, permitindo que certos conceitos ou trechos sejam mais facilmente compreendidos em virtude da leitura que foi feita anteriormente. Acompanhe a leitura com a caneta Durante a leitura o cérebro tem uma tendência de ler devagar se não houver algum objeto passando pelo livro numa velocidade constante, e isso acontece principalmente com quem não está acostumado a ler, pois a falta de leitura diária faz com que nossa mente perca o ritmo e, consequentemente, quando finalmente precisamos ler algum livro demoramos muito tempo em poucas páginas. Portanto, comece a ler com seu dedo ou caneta acompanhando cada frase e tente fazer com que sua mão não pare ou retroceda o conteúdo, pois quanto mais você mantiver uma velocidade constante, mais rápido você vai ler, e assim, a leitura será mais produtiva e efetiva.

Grife de forma lógica

Sei que você sempre escutou a velha e vaga dica de ” grife o que for importante” , mas para os grifos terem funcionalidade na hora da revisão ou quando você for resumir é preciso que você não só marque as partes importantes como também marque essas partes de forma coesa e lógica pois não adianta você gastar seus marca-textos se está grifando um monte de palavras e frases desconectadas, tendo em vista que ao fazer isso você está simplesmente criando textos grifados sem progressão lógica. Exemplo:administradores são responsáveis pela eficácia e eficiência dos funcionários, se você grifar apenas “administradores são responsáveis pela” e “eficiência dos funcionários”, na sua releitura seu cérebro lerá uma informação incompleta: administradores são responsáveis pela eficiência dos funcionários,apenas. Portanto, comece a grifar de forma que ao ler as marcações você consiga entender o contexto.

Anote enquanto lê

Em outro post comentei que assistir vídeo aulas enquanto anotamos algo torna o estudo mais ativo por estarmos produzindo a informação, e não apenas recebendo-a, e essa dica segue a mesma lógica, pois fazer anotações, resumir as informações, relacioná-las no próprio livro e adicioná-la deixa a leitura mais focada e eficiente, sem falar que aos poucos construímos ”mini-resumos” nele, fazendo com que posteriormente a revisão seja mais fácil e prática. Portanto, tente fazer anotações em todos os espacinhos dos livros tanto como se tivesse resumindo, quanto adicionando informações que facilitem a compreensão de certas partes longas e complicadas. Dessa forma, você revisará o assunto em pouco tempo quando estiver foleando novamente as páginas.