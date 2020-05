Como os pequenos negócios podem lidar com a crise na quarentena?

Os pequenos negócios foram mutos afetados com o período de quarentena no Brasil. Devido ao isolamento social para conter a propagação do coronavírus (Covid-19), houve mudanças no consumo e queda no movimento das empresas.

Claro que a saúde é a prioridade no momento. Mas a situação acarretou em uma crise geral, e os pequenos empreendedores sentem o impacto e precisam encontrar outros meios para manter o negócio vivo.

O importante é não perder o foco de sua empresa. Assim, mantenha o relacionamento com clientes e fornecedores. Agora o diálogo virou fundamental.

E para ajudar os pequenos empreendedores, o Sebrae divulgou orientações para micro e pequenos negócios, com ensinamentos em diferentes áreas que incluem a gestão empresarial.

Veja a seguir as principais orientações para pequenas empresas adotarem durante a quarentena.e manter firme as suas ações. E não se esqueça de manter os cuidados com a saúde.

Dicas para pequenos negócios contornarem a crise na quarentena

1 – Faça adaptações

O home office se tornou a saída para as empresas de diversos portes. E mesmo que o negócio seja micro ou pequeno, fazer esta adaptação pode ser benéfico. Isso se já não era adotado antes da pandemia.

2 – Invista nas redes sociais

Reforçando a importância da internet, com mais tempo em casa as pessoas estão mais presentes nas redes sociais. Fazer sua divulgação, sempre buscando criar uma relação com os potenciais clientes, faz a diferença.

Então use as redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, entre outras, para fazer a sua vitrine virtual. Aproveite o hype das lives para apresentar o seu negócio no mundo online, leve convidados e interaja com os seus seguidores.

3 – Capacite-se

Se o movimento em seu negócio diminuiu, você pode investir em capacitação nas áreas em que atua.

Durante a quarentena, vários cursos gratuitos em áreas como tecnologia e empreendedorismo foram disponibilizados. Este aprendizado vai te ajudar a adaptar melhor seu negócio.

Você pode aprender a gerenciar melhor as redes sociais do seu negócio, criar um site para sua empresa e até incluir seu produto em grandes marketplaces, como o Mercadolivre ou a Amazon.

Então, o leque é diversificado. Pesquise e invista no que vai trazer melhor retorno para a sua empresa.

4 – Negocie com fornecedores

Dialogar com fornecedores pode auxiliar você neste momento difícil. Negocie novos prazos, adiantamentos ou outras condições de pagamento. E busque entender o lado dele também, mas sem deixar as suas limitações de lado.

E para isso, não tenha medo de negociar.

5 – Faça a estruturação financeira

Reveja os gastos e investimentos, fazendo uma nova estruturação para esta realidade. Faça uma tabela com as informações sobre salários de funcionários, aluguel, contas e outros gastos do negócio.

Depois, defina as prioridades de pagamento, como aluguel e materiais para produção. E avalie quais custos podem ser reduzidos ou eliminados, de forma a diminuir as despesas.

6 – Vendas Online

Além de divulgar nas redes sociais, aposte nas vendas online. Além dos aplicativos de entregas e dos perfis nas redes sociais, as plataformas online podem ajudar a turbinar o faturamento de um pequeno negócio.

7 – Esteja preparado

É notório que tudo ficará diferente após a pandemia. Então se prepare, certificando se seus serviços serão úteis mesmo ao final da crise.

Reveja sua estratégia, pois práticas como o home office e as compras onlie, por exemplo, podem ser consolidadas na nova realidade. Então esteja pronto para se destacar.

Então, quanto mais cedo seu os pequenos negócios estiverem preparados para a nova realidade, melhor será o seu desempenho nesse período e para o futuro.

E você, tem sido afetado com a crise do coronavírus? Faz parte do grupo de pequenos negócios que precisam se adaptar à nova realidade? Deixe seu comentário!