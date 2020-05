Como se tornar uma Assistente Virtual ou Secretária Virtual que é uma das profissões que mais está ganhando destaque nos dias de hoje.

Passamos por momentos difíceis ultimamente, e uma forma de ser recolocar no mercado é trabalhando por conta própria.

Segundo IBGE em 2019, o trabalho por conta própria alcançou o recorde de 24,1 milhões de pessoas.

Assistente virtual é uma profissão que está crescendo cada vez mais, e vamos dar algumas dicas para você que está pensando em investir nessa carreira.

Como me preparar para ser uma Assistente Virtual

Primeiramente é importante dizer que você vai precisar estudar, se qualificar e estar preparada para essa nova empreitada.

Invista em cursos, treinamentos,siga nas redes sociais pessoas que possam te influenciar e te ajudar com dicas construtivas.

Comunique-se bem, fale com clareza e tenha um bom português. Mantenha-se sempre informada sobre as novas regras ortográficas para escrever com excelência também.

Como se organizar para trabalhar como Assistente

Alguns passos são importantes para iniciar o seu trabalho:

Um local tranquilo, silencioso para que possa realizar e atender com tranquilidade as chamadas telefônicas e até mesmo possíveis chamadas de vídeo.

Cuide de suas redes sociais, mantenha seu perfil sempre atualizado.

Mantenha um bom relacionamento profissional com seu clientes, seja sempre bem clara ao definir prazos, valores e serviços que serão realizados.

Se possível, faço um contrato e use ele cada vez que fechar um novo negócio.

Vantagens de ser uma Assistente Virtual

Fazer o que gosta

Definir seus ganhos

Ser dona do seu horário

Uma assistente virtual pode trabalhar para empreendedores, profissionais liberais, pequenos e médios empresários entre outros.

Uma assistente pode prestar assistência para diversas áreas como, financeira, administrativa, comercial, secretária remoto.

Atividades que uma Assistente realiza

As atividades são bem parecidas com as de uma assistente administrativa, porém você fará da sua casa e trabalhando por conta.

Executa tarefas administrativas

Gerencia o recebimento e o envio de e-mails

Cuida de contas a pagar e receber

Setor de cobrança

Realização e recebimento de chamadas

Atendimento ao cliente via telefone, Whatsapp

São inúmeras as vantagens de ser uma assistente virtual, ainda mais se você tem filhos. Muitas mulheres acabam optando por se tornar autônomas para ter mais tempo com a família e para cuidar de si mesma.