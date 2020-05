Como ser um empreendedor na área de Beleza e Estética

O mercado de beleza e estética está cada vez mais crescendo no País, e podemos observar isso de diversas formas, através dos salões de beleza, barbearias, entre muitos outros.

Segundo uma pesquisa do Sebrae, baseados nos dados do Portal do Empreendedor, em 2016 já indicavam 600.224 MEIs no segmento de beleza.

E devido a crise do Covid-19 muitas pessoas perderam seus empregos, e a ideia desse negócio possibilita que a pessoa preste serviço até mesmo de casa, ou em domicílio.

Lembrando que é muito importante que você se capacite, e faça cursos para se tornar um profissional da área.

Não temos dúvidas que esse mercado é promissor e com muitas áreas a serem exploradas, com grandes possibilidades de ganho.

Isso acontece pelo fato de muitas pessoas estarem sempre buscando mais recursos para ficarem bonitos.

Daremos aqui algumas dicas de como começar a empreender nesse ramo, e com baixo custo.

Dicas de negócios

Maquiagem pessoal

Design de sobrancelhas

Designer de unhas

Alongamento de cílios

Você Pode Gostar Também:

Essas são algumas dicas de negócio que podem gerar ganhos.

Na hora de escolher a qual desses ramos irá se dedicar, é bom sempre apostar em tratamentos práticos e que proporcione um resultado rápido e seguro.

Você pode também caso já tenha bastante prática e experiência no assunto, se dedicar a direcionar o foco para treinamentos de capacitação e atualização para outros profissionais.

O importante é sempre investir em estratégias e ações que te destaquem no mercado.

E para isso você precisa estar sempre atualizado, estudando o mercado e se capacitando, para se manter sempre informado sobre as novidades e novas tendências.

Como se destacar no ramo de Beleza e Estética

Explore nichos

Ofereça serviços diferentes

Ofereça um excelente atendimento, se mostre preocupado e realmente esteja, em entender as preferências e desejo de seus clientes).

Visite feiras, eventos, faça novos contatos. Os donos dos maiores salões de beleza, clínicas de estética, barbearias e spas sempre estão presentes nesses locais, e isso pode te ajudar muito.

Dicas para um negócio de sucesso

Faça um plano de negócios, para avaliar o custo da sua empresa, a rentabilidade do salão, como funcionam os impostos, legislação e também seu público-alvo.

Se seu capital de investimento for baixo e precisar de um empréstimo, avalie bem, e nesses casos orientamos que procure uma consultoria empresarial especializada para te orientar.

Caso tenha sócios, é importante que ambos tenham os mesmo objetivos e falem a mesma língua. Ter o mesmo foco é essencial.

Ter uma equipe integrada, engajada e dedicada. Profissionais que assim como você, também gostem do que fazem.

Seu negócio precisa de sua atenção.

Busque um diferencial.

Se tiver algum problema não procure culpados, resolva!

Fique sempre antenado com as tendências do mercado.

Investir nesse setor de beleza e estética, vai além somente de empreender, você realiza sonhos, cuida das pessoas e é maravilhoso vê-las realizadas não é mesmo?