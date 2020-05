Como usar Darwin na introdução da sua redação – Notícias Concursos

Para quem já entende do assunto, sabe o quanto o Enem valoriza uma redação que aplica e relaciona conceitos de diversas áreas do conhecimento para contextualizar a redação, inclusive,esse é um dos critérios a serem cumpridos para a obtenção da nota máxima nessa competência. Já imaginou então aplicar conhecimentos da área da biologia no seu texto?

Pois é, nesse post eu vou te mostrar sem nenhuma enrolação como você pode usar o naturalista Charles Darwin na sua introdução para encantar o seu corretor!

Charles Darwin

Foi um naturalista inglês nascido na cidade de Shrewsburry na Inglaterra, em 12 de fevereiro em 1809.Desde criança sempre tinha o hábito de colecionar besouros e sempre teve um perfil observador e inteligente.Tentou a carreira de medicina mas logo desistiu após ter tido a experiência de operar um paciente sem anestesia.

Também tentou se tornar um religioso mas com o conhecimento que ele estava adquirindo, por exemplo, de que a terra foi criada em uma hora exata e que as espécies não sofriam evoluções.Intrigado,Darwin foi desenvolvendo paixão pela natureza e foi recomendado para fazer uma viagem, que foi o início das obras e teorias que conhecemos hoje.

Darwin e a seleção natural das espécies

A primeira verão desse livro foi feita em 1942, porém, não foi publicada. Já a segunda versão – origem das espécies por meio da seleção natural teve êxito com usa publicação em 1859. Essa obra tinha como principal assunto a questão da sobrevivência e evolução das espécies por meio da seleção natural, um mecanismo, segundo ele, responsável pela adaptação ou não, das espécies envolvidas e um determinado ambiente.

Dessa forma, só sobrevivem aqueles que possuem condições favoráveis para se adaptar ao ambiente, transmitindo, por consequência, essas mesmas características para os seus descentes.

Darwin e a redação

Como a redação do Enem se trata de um problema social, é possível relacionar a sua persistência desse problema ,dentro do contexto social ,à teoria proposta por Darwin.

Já que essa teoria propõe que alguns indivíduos ficam para trás enquanto que outros são favorecidos em decorrência das características, podemos assemelhar o problema “X” a uma dessas espécies persistentes dentro do ambiente social, o qual, possui fatores que têm contribuído para que o ambiente o favoreça e que, consequentemente, tenderá a permanecer no atual cenário transmitindo o seu legado de geração em geração se nada for feito.

Gostou dessa relação? Pois é, usar conhecimentos da biologia numa redação não parece mais tão impossível assim não é mesmo? E o melhor de tudo é que essa alusão pode ser usada para qualquer tema,então compartilha esse post para o máximo pessoas possíveis, tenho certeza que através dele sua mente ficará aberta para relacionar mais conceitos da biologia, não só de Darwin, mas de outros vários teóricos interessantes dessa área. Bons estudos!