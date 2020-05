Como usar o filósofo Zygmunt Baunam na introdução, no desenvolvimento e na retomada da tese!

Hoje eu vim trazer para vocês um post de repertório sociocultural,o qual, como todos que já leram o edital do Enem já sabem, faz parte de uma boa pontuação na redação, mas também, faz parte de um dos muitos medos de um vestibulando que já precisa dar conta de um monte de assuntos, mas e se eu te disser como você pode usar uma frase do filósofo Zygmunt Bauman para credibilizar o seu texto e ainda fazer isso de forma que se aplique a qualquer tema? Você pode escolher se vai usá-lo na sua introdução, desenvolvimento ou na retomada da sua tese!

A citação

“Não são as crises que mudam o mundo, e sim nossa reação a elas.”

De acordo com Bauman, independente da situação a qual estejamos passando, o que realmente importa e é decisivo para o progresso das nossas vidas são as nossas reações ao determinado problema, ou seja, o resultado da sua ação pode ser tão catastrófico quanto o próprio problema. Visto isso, basta aplicar essa mesma linha de pensamento na sua redação, de acordo com a função que essa citação deve exercer em cada tipo de parágrafo é claro!

Na introdução

Como já dito em um post passado, os repertórios aplicados na redação tem como função contextualizar o tema, por isso, nessa primeira parte do texto, você irá inserir essa citação trazendo o corretor a relação dessa citação com a problemática, seja ela sobre saúde, educação, ou até mesmo saneamento básico. Construa sua tese delimitando que o problema “x” só está em evidência na sociedade em decorrência da inação social, que parte tanto do “causador x”, quanto do “causador y”.

No desenvolvimento

Já no desenvolvimento, o repertório deve cumprir a função de embasar seu argumento, dessa forma, seja qual for ele, use a questão da reação da sociedade ao problema como um embasamento para atestar que o causador “x” ou “y” configura-se como uma falta de reação em meio à problemática,essa falta de reação pode ser referente à ineficácia das leis, por exemplo,uma falta de reação que opera à favor do impasse.

Na conclusão

Na conclusão o “buraco é mais embaixo”, literalmente: Zygmunt Baunam só vai aparecer no final, pois na conclusão, o repertório deve exercer uma função reflexiva, ou seja, de retomar a tese fazendo o leitor se lembrar e refletir acerca do que foi dito e desenvolvido a partir da tese. Dessa forma, ao terminar a proposta de intervenção, coloque uma frase que faça o seu corretor lembrar que todo o problema está pautado nas reações negativas ou inexistentes no cenário social, como por exemplo: ” Dessa forma, espera-se que haja uma mudança no cenário brasileiro advinda de reações construtivas por parte da sociedade.

