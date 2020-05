Concurso AGTRAN PA vai abrir 67 vagas de níveis médio e superior

No último dia 4, foi publicada no Diário Oficial do Pará a Lei 9.049, que cria a Agência de Transporte Metropolitano (AGTRAN PA). A autarquia será vinculada à Secretaria de Estado de Transporte.

A função da agência será planejar, regular, delegar, operar, controlar e fiscalizar os serviços e infraestrutura física e operacional do Sistema Integrado de Transporte Público da Região Metropolitana de Belém. Poderá, também, ser haver a fiscalização de outros serviços de transporte público, de competência estadual e/ou municipal, na mesma região.

A lei também estabeleceu a criação de cargos efetivos e em comissão para compor o quadro de pessoal da AGTRAN PA. Os cargos deverão ser providos através de concurso público.

Um total de 67 vagas foram autorizadas para cargos de níveis médio, técnico e superior. As remunerações também já foram definidas, e variam de R$1.017,23 a R$3.436,27.

Nível médio/técnico

Nível médio : 12 oportunidades para o cargo de Assistente Administrativo.

: 12 oportunidades para o cargo de Assistente Administrativo. No nível médio/técnico: As oportunidades são para os cargos de técnico de informática (1), operador de sistemas (8) e controlador de transporte (20).

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter curso técnico em áreas relacionadas. Para as funções de assistente administrativo e técnico em Informática, será oferecida uma remuneração de R$1.017,23. Para os outros dois cargos terão direito a um salário de R$1.674,54

Nível superior

Para o nível superior, as vagas foram distribuídas em três cargos: analista de Tecnologia da Informação, analista de Administração e Finanças e analista de Transporte Público.

Analista de Administração e Finanças: Administração (2), Serviço Social (2) e Ciências Contábeis (2).

Administração (2), Serviço Social (2) e Ciências Contábeis (2). Analista de Transporte Público: Arquitetura (4), Ciências Econômicas (2), Engenharia Civil (6), Engenharia Elétrica (2), Engenharia Mecânica (2) e Engenharia de Produção (2).

Os profissionais de nível superior deverão ter, além da graduação na respectiva área, o registro profissional no órgão de classe. A remuneração será composta por um vencimento base mais a gratificação de escolaridade.

O valor do vencimento base em todos os casos será de R$1.909,04 e a gratificação de R$1.527,23. Assim, o valor total do salário ficará em R$3.436,27.

Próximo passo do concurso AGTRAN PA

Já definidas as vagas a serem oferecidas no concurso, os próximos passos para que a seleção possa acontecer, serão a autorização formal para realização do concurso, a formação da comissão organizadora e escolha de banca.