Concurso Câmara Municipal de Manhuaçu MG 2020: EDITAL e Inscrição!

Edital tem 09 vagas de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal

Em Minas Gerais, o Câmara Municipal de Manhuaçu faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de concurso público para preenchimento de 09 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior no legislativo municipal

As oportunidades são para os cargos de Operador de Áudio e Vídeo (1); Controlador Interno (1); Assessor de Comunicação (1); Auxiliar Administrativo (1); Auxiliar de Secretaria (1); Assistente Jurídico Legislativo (1); Diretor de Secretaria (1); Auxiliar de Serviços Gerais (1); e Vigia (1). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.428,86 a R$ 4.683,19, por jornada de trabalho de 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

As inscrições devem ser realizadas entre o período de 23 de junho (a partir das 00h) até às 23h59 do dia 23 de julho de 2020, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto IADHED. O valor da inscrição oscila entre R$ 65,00 a R$ 90,00.

PROVAS

O concurso consistirá com as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico/matemática, informática, conhecimentos gerais e legislação, conhecimentos específicos (conforme o cargo);

Prova discursiva (caráter classificatório e eliminatório) para Diretor de Secretaria,

Assessor de Comunicação, Controlador Interno e Assistente Jurídico Legislativo;

Prova prática (caráter classificatório e eliminatório) para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Secretaria, Operador de Áudio e Vídeo e Auxiliar Administrativo;

Teste de aptidão física (caráter eliminatório) para o cargo de Vigia;

Prova de títulos (caráter classificatório) apenas para nível superior.

As avaliações serão aplicadas em data provável no dia 23 de agosto de 2020. O certame é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

Informações do concurso