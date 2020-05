Concurso CRA RR 2020: Edital tem cargos e salários confirmados

O Conselho Regional de Administração de Roraima vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRA RR 2020) em breve. A expectativa é que o edital não demore de ser publicado, uma vez que um dos processos finais para abertura do concurso foi concluído neste mês.

Foi divulgado no Diário Oficial da União, edição do dia 27 de abril, o extrato de contrato que confirma o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) como organizador do próximo certame do órgão. As vagas do concurso CRA-RR 2020 serão oferecidas para os cargos de assistente administrativo e fiscal administrador.

O cargo de Assistente Administrativo exige nível médio. Já o cargo de Fiscal Administrativo exige nível superior. Os salários serão pagos nos valores de R$1.800 e R$2.800, respectivamente.

O quantitativo de vagas ainda não foi revelado, assim como o quantitativo de vagas. O contrato entre o órgão e a banca tem validade de seis meses (até 22 de outubro), podendo ser prorrogado por igual período.

Sendo assim, tudo indica que o concurso vai ter seu edital divulgado nos próximos meses, para que seja concluído até outubro ou, caso seja prorrogado, até pouco tempo depois.

Último edital foi em 2014

O último edital do concurso CRA-RR teve seu edital publicado em 2014. Na ocasião, o edital trouxe 153 vagas, sendo 150 em cadastro reserva e 03 imediatas.

As vagas do concurso foram distribuídas entre os cargos de Assistente Administrativo (02 imediatas + 100 CR), de nível médio, e administrativo (01 vaga imediata + 50 CR), de nível superior.

Na época, o concurso, organizado pelo Instituto Quadrix, teve salário de R$1.300 para nível médio e R$2.800 para nível superior. Os aprovados foram lotados em Boa Vista, capital de Roraima.

A seleção contou com prova objetiva. Para nível médio, foram 40 questões, distribuídas entre as matérias de Língua Portuguesa (10); Noções de Informática (10); Atualidades (10); e Conhecimentos Específicos (10).

Para nível superior, foram cobradas 50 questões, distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa (10); Ética no Serviço Público (05); Legislação (15); e Conhecimentos Específicos (25).

Segundo o edital, para ser considerado aprovado, o candidato precisava obter 40 pontos ou mais na prova objetiva. O regime de contratação foi o estatutário, que prevê estabilidade empregatícia. A validade foi de dois anos, com possibilidade de prorrogação por mais dois anos.