Concurso Crefito MS 13ª Região 2020: Banca organizadora do novo edital definida!

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região, no Estado do Mato Grosso do Sul, vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso Crefito MS 13ª Região 2020) em breve. A banca organizadora será o Instituto Quadrix. A confirmação veio nesta quinta-feira, 30 de abril, após publicação no Diário Oficial da União.

De acordo com o documento publicado, a modalidade de contratação será a dispensa de licitação. Agora, com a banca organizadora definida, os próximos vão ser a assinatura de contrato entre a banca e o órgão.

Os cargos, quantitativo de vagas , bem como as demais informações sobre o concurso ainda não foram reveladas. O último edital do certame foi aberto em 2015 (veja abaixo).

Último edital CREFITO-13 foi aberto em 2015

O último edital do concurso Crefito-13 foi divulgado no ano de 2015. Na ocasião, o documento publicado contou com 103 vagas nos cargos de Agente Administrativo e Agente Fiscal, com exigência de nível médio e superior, respectivamente.

Na ocasião, o Instituto Quadrix também organizou o certame, que contou com provas objetivas e também a redação. Para os cargos de ensino superior, houve ainda, prova de títulos e experiência profissional.

As provas foram aplicadas em Campo Grande (MS). A avaliação contou com questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática, Atualidades, Ética no Serviço Público e Conhecimentos Específicos.

Foi considerado habilitado o candidato que obteve nota igual ou superior a 40 (quarenta) pontos na prova objetiva e estiver classificado dentro do quantitativo informado nas tabelas do item 2, incluindo-se os candidatos empatados na última posição.

Sobre os cargos

AGENTE ADMINISTRATIVO

REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio (antigo segundo grau) ou equivalente, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: serviços e atividades de expediente, arquivo e biblioteca (manter os arquivos atualizados, em ordem, em segurança e sob controle); digitar relatórios, despachos e correspondências; desempenhar atividades auxiliares de classificação; minutar e transcrever atas; operar o sistema de banco de dados do CREFITO-13; efetuar trabalhos com envio e recebimento de correspondências, tais como malotes e emissão de etiquetas; realizar atendimento ao público; negociação e cobrança; recepção e gerenciamento de correspondência eletrônica; processamento administrativo com fins de encaminhamento ao COFFITO para registro dos Diplomas de Graduação de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e/ou diplomas ou certificados e titulações pertinentes a estas atividades profissionais; de cadastro; de pessoal e material; de protocolo e comunicações; de gráfica e reprodução de originais; zelar pela boa conservação dos equipamentos de trabalho, observando normas internas de utilização e acessibilidade das ferramentas; e outras tarefas correlatas.

AGENTE FISCAL

REQUISITOS: certificado, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino Superior em Fisioterapia e/ou Terapia Ocupacional, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Ter registro de inscrição no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Carteira Nacional de Habilitação Definitiva – Categoria “B”, conforme arts. 143 e 147 do Código Nacional de Trânsito e Resoluções 168/2004 e 285/2008, do CONTRAN, com pontuação que permita, nos termos da legislação de trânsito, o pleno exercício do direito de dirigir. Não possuir condenação transitada em julgado em Processo Ético Disciplinar em qualquer Regional do Sistema COFFITO/CREFITO’s. Conduzir veículo na Capital e ter disponibilidade para viagens regulares (com pernoites) em cidades do interior do Estado de Mato Grosso do Sul, para finalidade específica do cargo. Ter disponibilidade de horários.

SÍNTESE DAS ATRIBUIÇÕES: operar o computador e outros equipamentos de informática; prestar atendimento e orientação aos fisioterapeutas/terapeutas ocupacionais e instituições por telefone ou pessoalmente; analisar, orientar sobre todo o procedimento de inscrição de pessoas físicas e jurídicas; contribuir com a elaboração de planejamentos visando à melhoria e racionalização dos procedimentos e métodos fiscalizatórios; participar e/ou colaborar com cursos, palestras em universidades ou outros órgãos promovidos pelo Crefito-13, quando delegado pela presidência; conduzir veículo definido pelo CREFITO-13 para fins de fiscalização, bem como, zelando pela integridade dos bens confiados; fundamentação e elaboração de relatórios e pareceres técnicos e científicos; Noções de arquivamento de registros; realizar outras tarefas correlatas. Disponibilidade de horários para realizar viagens regulares (com pernoite) ao interior do Estado de Mato Grosso do Sul.

Veja o último edital

Sobre o CREFITO-13

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região (CREFITO-13) é uma representação de classe que normatiza e exerce o controle ético, científico e social das atividades de Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais, assim como a prestação do serviço por empresas e clínicas, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul.

Sua missão e suas atividades estão focadas em atender profissionais, pacientes e à sociedade em geral.

Aos profissionais, assegura os direitos legais e o reconhecimento de sua atuação na promoção da saúde dos cidadãos, assim como garante o cumprimento dos preceitos éticos que regem ambas as profissões.

Além disso, orienta, disciplina e fiscaliza o exercício dos profissionais e das empresas com atividades ligadas às áreas de atuação da Fisioterapia e da Terapia Ocupacional, salvaguardando a sociedade da atuação de leigos em exercício ilegal, de maus profissionais e/ou maus serviços.

