Concurso CRM MS 2020: Edital tem banca definida! Veja os cargos e salários!

O Conselho Regional de Medicina do Mato Grosso do Sul vai abrir um novo edital de concurso público (Concurso CRM MS 2020). E a banca organizadora já foi definida. A escolhida pelo órgão foi o Instituto QUADRIX. Agora, com o anúncio da banca organizadora, o próximo passo vai ser a assinatura de contrato entre o órgão e a banca. Após isso, o edital vai ser divulgado.

A empresa organizadora comunicou em seu site que o edital vai ser divulgado “em breve”. O concurso do CRM-MS já foi anunciado pela banca em seu site oficial. O quantitativo de vagas do concurso ainda não foi revelado. No entanto, já se sabe quais são os cargos, salários e lotação de vagas do concurso.

De acordo com o Quadrix, as vagas são para lotação em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.

Para nível fundamental, o edital vai contar com vagas para os cargos de de auxiliar administrativo, copeira, motorista e vigia. Os salários vão chegar a até R$1.230,66.

Para nível médio, serão oferecidas oportunidades para assistente administrativo e agente fiscal. As remunerações vão chegar a até R$2.215,89.

Para nível superior, serão oferecidas vagas para analista administrativo, com salário de R$3.589,74, e analista de informática e advogado, com salário de R$5.797,09.

Último concurso CRM MS foi divulgado em 2014

O último edital do concurso CRM-MS foi divulgado em 2014. As vagas serão destinadas para cargos de ensino fundamental, médio e superior, conforme disposto abaixo:

Nível Fundamental: auxiliar administrativo (cadastro reserva), auxiliar operacional (01 vaga efetiva + CR), copeira (Cadastro Reserva), motorista (Cadastro Reserva) e vigia (Cadastro Reserva);

Nível Médio: assistente administrativo (04 vagas efetivas + Cadastro Reserva), assistente administrativo de Informática (Cadastro Reserva) e agente fiscal (Cadastro Reserva);

Nível Superior: analista administrativo (Cadastro Reserva), assessor jurídico (Cadastro Reserva), assessor contábil (Cadastro Reserva), fiscal médico (Cadastro Reserva) e assessor em TI (Cadastro Reserva).

O concurso contou com organização da MS Concursos. Na época, os candidatos foram avaliados através de provas objetivas. Foram cobrados, conforme nível de escolaridade, 20, 30 ou 40 questões.

Todos os candidatos responderam a questões de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. Para o nível médio, foram cobradas ainda, questões Informática. Para graduados, foram cobradas questões de Conhecimentos Específicos. Os aprovados foram contratados conforme o regime celetista.

O concurso teve validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

Sobre o CRM MS

Com a divisão do estado de Mato Grosso, em 11 de outubro de 1977, os médicos preocuparam-se com uma questão ética: a constituição do Conselho Regional de Medicina para o novo Estado que surgia. Na época, a Associação Médica de Campo Grande já existia e funcionava em um prédio construído na Rua da Liberdade, nº 512, onde os médicos participavam de reuniões científicas e sociais.

Foi em uma dessas reuniões que surgiu a ideia da criação e a composição do Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) . Depois de muitas negociações junto ao Conselho Federal de Medicina (CFM), em 11 de janeiro de 1979, 10 dias após a criação oficial de Mato Grosso do Sul, o doutor Murilo Belchior, então presidente do CFM, instalou oficialmente o CRM-MS, tendo na diretoria provisória o doutor Syrzil Wilson Macksoud, como presidente; o doutor Izidoro Dias Lopes de Oliveira, como secretário, e o doutor Delmiro Teixeira Pedrosa, como tesoureiro.

O CRM-MS nasceu pequeno, mas aguerrido, ciente do seu papel de defensor da sociedade, prezando sempre pelo bom exercício da Medicina. Atualmente, além de zelar pelo desempenho ético da Medicina e pelo bom conceito da profissão, o CRM-MS exerce um papel político muito importante na sociedade, atuando na defesa da saúde da população e dos interesses da classe médica.

Informações do concurso